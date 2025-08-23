HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Infoex declara el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
El museo es interactivo y hay una 'jukebox' con cien temas sobre patatas

Bruselas honra a la patata frita

Ecos del mundo ·

Un museo lleno de curiosidades. La más larga jamás cocinada midió casi diez metros y el tiempo récord friéndolas es de 127 horas y 15 minutos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:04

En 2016, mientras los líderes europeos negociaban la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la entonces canciller alemana, Angela Merkel, se escapó de ... la reunión de los jefes de Gobierno del bloque comunitario para probar las patatas fritas belgas en 'Maison Antoine', uno de los establecimientos de referencia de la ciudad. Pidió 45 raciones de patatas para todo su equipo, acompañadas mayormente de mayonesa. La fama a nivel mundial de esta especialidad belga y la veneración que existe en torno a ella es tal que en Bruselas se acaba de inaugurar el Museo de la Patata Frita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura
  2. 2 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  3. 3

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  4. 4

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  5. 5 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  6. 6 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  7. 7 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico
  8. 8 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  9. 9

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  10. 10 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bruselas honra a la patata frita

Bruselas honra a la patata frita