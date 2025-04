Biden asegura que la OTAN «está más fuerte que nunca» y que Moscú no ganará en Ucrania

«Ucrania nunca se convertirá en una victoria para Rusia», afirmó Biden en su discurso ante el mundo desde Varsovia, donde reafirmó el firme compromiso ... de Washington y Europa con Ucrania cuando se cumple casi un año de la brutal invasión rusa. «Kiev se mantiene fuerte, y aún más importante, se mantiene libre», dijo el presidente ante una multitud de personas concentrada en los jardines del Castillo Real de Varsovia tras su reunión con el presidente polaco, Andrzej Duda, y un día después de realizar una visita secreta y arriesgada a Volodímir Zelenski para anunciar más apoyo al esfuerzo bélico ucraniano.

Biden acusó a Rusia de cometer crímenes contra la humanidad y se refirió a las atrocidades de Rusia en Ucrania como «aborrecibles», señalando que se buscarán responsabilidades y se hará justicia con los responsables. Asimismo, prometió nuevas sanciones adicionales que se suman al mayor castigo jamás impuesto a un país en la historia.

El presidente norteamericano elogió la resistencia del pueblo de Ucrania, así como la generosidad de Polonia y los aliados occidentales por su ayuda en la defensa contra la invasión. En uno de los discursos más importantes de su presidencia, Biden afirmó que la invasión no solo puso a prueba a Ucrania, sino al mundo en «una prueba para la eternidad».

Consciente de la necesidad de situar el conflicto en una narrativa más amplia, Biden definió la guerra como parte de los intereses nacionales de EE UU y de Europa para evitar que Rusia sea recompensada por invadir un Estado soberano. El presidente se centró en enfatizar la solidaridad entre los aliados y la unidad de la alianza occidental señalando que, tras un año de guerra, Putin ya no duda de la fuerza de la coalición, aunque «todavía duda de nuestra convicción, de nuestro poder de permanencia, de nuestro continuo apoyo a Ucrania y de que la OTAN pueda permanecer unida porque está más fuerte que nunca».

Biden reafirmó la determinación de Occidente contra el autoritarismo, señalando que «los autócratas solo entienden una palabra: No», señaló. «No, no tomarás mi país. No, no me quitarás la libertad. No, no tomarás mi futuro», agregó. Por ello, Biden enfatizó la unidad de la alianza ante la invasión. Una unidad que su administración reforzó con la distribución entre los aliados de informes de inteligencia desclasificados en un intento por crear una respuesta unida.

A pesar de que la Casa Blanca había señalado previamente que el presidente no convertiría su discurso en una confrontación directa con Putin tras su discurso previo, Biden se dirigió directamente a su homólogo en los primeros minutos de su alocución, a quien acusó y nombró repetidas veces con dureza.

«Pensó que nos daríamos la vuelta», dijo. «Pensó que los autócratas como él eran duros», y los estadounidenses eran blandos. «Hoy se enfrenta a algo que no creía posible hace un año», dijo Biden sobre Putin, a quien condenó por la invasión. El presidente se refirió a su discurso del año pasado en el mismo lugar, repitiendo que un dictador empeñado en reconstruir un imperio nunca podrá acabar con «el amor de la gente por las libertades». «La brutalidad nunca aplastará la voluntad de los libres», dijo. «Ucrania nunca será una victoria para Rusia, nunca», advirtió.

La guerra no era necesaria

La televisión estatal rusa no transmitió el discurso de Biden. Dmitri S. Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que Putin no lo vería, aunque leería un resumen. Los medios estatales tampoco hicieron referencia a la intervención en Varsovia, donde Biden se dirigió directamente al pueblo ruso para responder a las acusaciones de Putin en un discurso público previo, responsabilizando a Occidente de crear la guerra en Ucrania. Biden señaló que la guerra no era necesaria, ni fue planeada por Occidente. «Es una tragedia. El presidente Putin eligió esta guerra», afirmó Biden.

El presidente norteamericano señaló asimismo que Putin podría «terminar la guerra con una palabra», y que dejar de defenderse de Rusia, supondría el fin de Ucrania, por lo que justificó el apoyo de Occidente a la defensa de Ucrania. Esfuerzos que, manifestó, han dificultado a Rusia su gestión de la guerra tanto en el plano del aislamiento económico internacional de Moscú, como en el de dificultar al régimen de Putin la financiación de sus operaciones militares.

El presidente señaló también que Rusia se ha llevado a los niños ucranianos con la intención de robarles su futuro. Según organizaciones sin fines de lucro, se estima que decenas de miles de menores han sido secuestrados y enviados a refugios y orfanatos en Rusia. Una táctica, según los funcionarios estadounidenses, para tratar de acabar con la identidad ucraniana.