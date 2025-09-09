Bayrou apura sus últimos minutos como primer ministro de Francia

François Bayrou apura sus últimos minutos como jefe del Gobierno francés. El primer ministro, de 74 años, se reunirá a las 13.30 horas con ... el presidente Emmanuel Macron en El Elíseo para presentarle su dimisión, después de que la Asamblea gala le retirase este lunes su confianza por una abrumadora mayoría. Curiosamente. la mayoría de los análisis no apuntan este martes a la cabeza de Baytou por nueve meses de gobierno poco aprovechados, sino a la del jefe del Estado, a quien acusan de haberse realizado el «hara-kiri» tras convocar unas inciertas elecciones el año pasado y de mantener al país sumido en un perpetuo estado de incertidumbre.

El primer ministro ha pasado la mañana en la sede del Gobierno para cerrar todos sus asuntos pendientes y dejar lista la sucesión a quien Macron designe ahora para el cargo. El Boletín Oficial ha publicado antes de mediodía sus últimos decretos, enfocados a materias de sostenibilidad medioambiental. Bayrou ha sido exraordinariamente discreto desde que anoche se supo que debería dejar el cargo, pero cabe pensar que han sido horas de fuerte disgusto. Al propio final de su carrera en la sede del Gobierno de Matignon se añaden las protestas que los medios repitieron incesamente en París y otras ciudades contra el dirigente y que sus organizadoren bautizaron como «fiestas de despedida» al primer ministro. Más de 11.000 personas participaron en estas concentraciones. Una de ellas tuvo lugar en Pau, ciudad de la que Bayrou es alcalde. Ya hay rumores de que su intención es refugiarse en la política municipal.

Los periódicos extranjeros tampoco han dejado descanso al ya casi exmandatario ni a su jefe en El Elíseo. «La caída de Bayrou agrava la inestabilidad política del país y los problemas crediticios asociados, dado el elevado déficit presupuestario y la trayectoria ascendente de la deuda », señala el analista Thomas Gillet en 'Financial Times', 'The Wall Street Journal' predice un «caos político y fiscal» y sintoniza con el nacional 'Le Monde', que compara la situaión actual con la crisis de 1958 aunque recuerda cómo en la época de De Gaulle, éste «tenía una alternativa. Lo ames o lo odies, sin duda tenía un plan», a diferencia de lo que ven ahora diferentes medios galos, que dibujan a Macron a la deriva. Sin estrategia definida.

Posiblemente, el análisis que mejor define el estado de alerta actual en Francia lo haya realizao 'The Times', que conecta la inestabilidad creada por la salida del primer ministro con la presión explosiva que representan las movilizaciones sociales de mañana, miércoles, bajo el lema 'Bloquearlo todo'. «Macron pierde a su primer ministro pocos antes de las manifestaciones y la huelga», advierte el rotativo.

Como si lo hubiera leído, el ministro de Justicia, Gerald Dármanin, ha aconsejado a Macron que lo ideal sería nombrar un nuevo jefe del Gobierno de manera inmediata para evitar un «vacío gubernamental» durante esta jornada de protestas y las movilizaciones sindicales convocadas a partir del 18 de septiembre. El Elíseo ha anunciado que el presidente designara al nuevo titular «en los próximos días», aunque sí es cierto que intenta hacer encaje de bolillos.

En un principio, Macron hubiera deseado tener ya dispuesto el reemplazo para no verse directamente expuesto a las manifestaciones de este miércoles, sin la protección de un primer ministro. El jefe de Policía de París se ha pronunciado sobre esta jornada y ha avisado claramente de su convencimiento de que el país se enfrentará a «situaciones muy duras». Uno de su objetivos consiste en evitar que los movilizados consigan paralizar las calles y los servicios al completo. El reto no es sencillo: habrá 80.000 efectivos de las fuerzas de seguridad desplegados.

Por oto lado, el presidente quiere dejar el Gobierno recumpuesto antes del fin de semana y de su viaje a Nueva York para declarar el reconocimiento francés del Estado Palestino ante la asamblea de la ONU. Pero parece ser que aún le queda una intensa labor de disuasión con los suyos y la oposición. Curiosamente, algunos medios internacionales llaman hoy la atención sobre la figura de Marine Le Pen y consideran que, aún condenada por el manejo de fondos europeos de su partido, la líder de la extrema derecha aparenta menos desgaste que Macron.