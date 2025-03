Iñigo Gurruchaga Londres Viernes, 1 de diciembre 2023, 20:05 Comenta Compartir

El barón británico Howard of Rising, de 82 años, ha dimitido al Concejo parroquial que él y sus ancestros han liderado durante mil años. La ... revista para la alta sociedad, Tatler, los diarios 'The Times', 'The Daily Telegraph' y todos los demás se han hecho eco de la disputa en la villa de Castle Rising, en la que los eventos más notables eran hasta hace poco las visitas de la reina Isabel II a la capilla, cuando residía en su mansión de Sandringham.

La mayoría en un Consejo que representa a 200 habitantes desea una reducción de la velocidad de los conductores a 30 millas por hora(48.3 km/h). Es lo habitual en las carreteras del Reino Unidos cuando se entra en una villa, pero al barón le parece innecesario. El paisaje del norte de la región de Norfolk es en general llano, pero sus carreteras son a menudo curvilíneas. Y, además, al barón no le gusta que pongan señales de tráfico en sus tierras. Noticia relacionada Siete años de cárcel por dejar morir a 39 migrantes en un camión en Essex Greville Patrick Charles Howard, nació en una familia, la de los duques de Norfolk, que son el segundo escalón de la aristocracia británica. Han tenido en el último año mucho trabajo organizando los ceremoniales luctuosos o de coronación de la familia real. Están asociados al catolicismo recusante de la Reforma. El barón administra un castillo construido por un ancestro francés en el siglo XII. Estudió en Eton, cómo no. Su herencia es tierras y la actividad agrícola. Su castillo es administrado por una agencia benéfica, English Heritage, que cobra 7 euros por la visita de un adulto. Pero su vocación es política y llama la atención que fuese el secretario privado de Enoch Powell, personaje cultísimo y obtuso. Fue el profeta en la década de los sesenta de una hecatombe por la mezcla de razas. El torero Miguelín de Algeciras Si en la primera objeción, el tráfico, los argumentos de Howard van contra el sentido común, en la segunda disputa -la creación de una página web para el pueblo- tiene una diana fácil. El barón 'tory' recuerda que hay habitantes de la villa a los que no les sobra una libra cada semana para pagar la cuota anual de 55 libras esterlinas (66 euros). ¿Por qué no crean un grupo gratuito en Facebook?, preguntaban lectores de 'The Times'. En el pasaje más petulante de Howard en su carta pública al Consejo, que ahora lidera al parecer una pediatra jubilada de 67 años, el barón afirma que ha «hecho un montón de cosas para el pueblo» durante los 35 años de presidencia, pero que hay ahora quejas. «Para evitar que cause más ofensas, en el futuro mantendré la distancia». Achaca el problema a gente de fuera. Sus discursos en la Cámara de los Lores muestran que es sutil y está bien informado. Se ocupa en consejos de administración. A sus candidatos preferidos para el liderazgo conservador les suele dejar su casa en Londres, cerca del Parlamento, como cuartel general de la campaña. Se la dejó recientemente a Boris Johnson y a Liz Truss. Tal olfato político merece un «olé», y es que el barón inglés es tío del hijo que el torero Miguelín de Algeciras tuvo con su hermanastra.

