Un aluvión de huelgas y protestas laborales paraliza esta semana a Alemania

Las huelgas y protestas laborales no dan tregua en Alemania. Tras las movilizaciones de los agricultores contra los recortes de sus subvenciones, que aún continúan, ... y el largo paro de cinco días de los ferrocarriles Deutsche Bahn, que finalizó este lunes, este martes se declararon en huelga miles de médicos de los hospitales y clínicas universitarios en gran parte de Alemania y este jueves se verán paralizados los principales aeropuertos del país por una huelga del personal de los controles de seguridad de equipajes, pasajeros y personal. El viernes se suman a la campaña de reivindicaciones laborales el personal del transporte público de todos los estados federados, excepto Baviera. Pararán todos los autobuses, metros, tranvías, transbordadores y trenes urbanos.

La convocatoria más inesperada fue anunciada este martes por el poderoso sindicato alemán de servicios públicos 'Ver.di' que ha movilizado para este jueves a los 25.000 trabajadores de las empresas de seguridad aeroportuarias desde primeras horas de la mañana hasta la medianoche. Se verán afectados los aeropuertos de Fráncfort, Berlín, Hamburgo, Bremen, Hanover, Colonia, Düsseldorf, Leipzig, Dresde, Erfurt y Stuttgart, donde se suspenderán inevitablemente miles de vuelos y otros muchos sufrirán retrasos apreciables, lo que conducirá al colapso del tráfico aéreo sobre el país. 'Ver.di' exige, entre otras cosas, mejoras salariales y ha decidido pasar a la lucha laboral tras tres sesiones negociadoras sin acuerdos y para presionar con vistas a la próxima reunión la semana próxima.

No es la única huelga que afecta al transporte en Alemania. Los paros de los maquinistas de ferrocarril de Deutsche Bahn podrían reanudarse en el caso de que la próxima ronda de negociaciones en febrero no dé resultados. El sindicato del sector GDL respetará hasta entonces la paz laboral, pero está decidido a volver al combate si no consigue su objetivo prioritario: la reducción de la semana laboral de 38 a 35 horas. 'Ver.di' representa a su vez los intereses de los trabajadores de los transportes públicos de cercanía y ha convocado para este viernes una huelga que durará toda la jornada en más de 130 empresas municipales y a la que se sumarán más de 90.000 empleados. Entre sus demandas figuran más jornadas de vacaciones, mayores descansos entre turnos y una limitación temporal de estos últimos, además de mejores salarios.

Reclamaciones similares son las de los médicos de las clínicas y hospitales universitarios de Alemania, los centros con mejor y más moderna atención sanitaria del país. El sindicato gremial Marburger Bund movilizó este martes a más de 5.000 especialistas en todo el país, con la excepción de Berlín, Hamburgo, Dresde, Maguncia y todo el estado federado de Hesse por tener convenios propios.

Los médicos demandan aumentos salariales del 12,5% y mayores primas por el trabajo nocturno, en domingos y festivos. Frente a los especialistas de otros hospitales, ganan hasta 600 euros menos al mes y trabajan más tiempo, con semanas laborales de 42 horas, a lo que hay que sumar el tiempo que deben dedicar a los estudios para culminar sus especializaciones. Pese al paro, no se desatendieron las urgencias ni las operaciones que no deben sufrir retrasos. El sindicato Marburger Bund decidió llamar a la huelga ante el estancamiento de las negociaciones con la patronal.