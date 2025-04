Zelenski lamenta que Occidente no le autorice a usar armas de largo alcance contra Rusia El presidente ucraniano insta a Rusia a una nueva cumbre de paz, pero Moscú rechaza participar

T. Nieva Sábado, 21 de septiembre 2024, 21:17 | Actualizado 21:32h.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, volvió a lamentar este sábado que sus principales aliados occidentales, Estados Unidos y Reino Unido, no le autoricen a utilizar ... los misiles de largo alcance que le facilitan para atacar territorio ruso, un asunto sensible por el temor a la reacción que pudiera provocar en Moscú dicha utilización. «Ni Estados Unidos ni Reino Unido nos han dado permiso para usar estas armas en el territorio de Rusia, contra cualquier objetivo y a cualquier distancia» y Kiev, por lo tanto, no lo ha hecho, indicó Zelenski.

Ucrania reclama desde hace tiempo a sus aliados la autorización para usar armas de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso, pero sus aliados, y en especial el presidente estadounidense, Joe Biden, temen la reacción de Rusia. En este sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, ya advirtió que dicha autorización equivaldría a que «los países de la OTAN estén en guerra contra Rusia». El uso de misiles de largo alcance contra Rusia forma parte del plan de Zelenski para poner fin a la guerra iniciada con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Un plan que el presidente ucraniano presentará a Biden y a los candidatos a la Casa Blanca, Donald Trump y Kamala Harris en su visita de la próxima semana a Estados Unidos. Según señaló ayer Zelenski, su propuesta de plan de paz permitiría abrir una negociación con Rusia. «El plan estará listo a principios de noviembre; será un inicio, unas bases para hablar en cualquier formato y con cualquiera de sus representantes con Rusia», explicó en una rueda de prensa. Sin embargo, indicó que cree que Rusia quiere seguir adelante con la guerra, por lo que duda de la disposición de Moscú a participar en una conferencia de paz que podría celebrarse a finales de este mismo año. Rearme Kiev aprueba elevar el gasto militar de Ucrania en más de 11.000 millones de euros Y, efectivamente, Moscú no ha tardado en responder que no participará en la cumbre de paz sobre Ucrania prevista por Kiev. «La cumbre tendrá los mismos objetivos: promover la ilusoria 'fórmula Zelenski' como base para cualquier solución del conflicto, obtener el apoyo de la mayoría del mundo y utilizarlo para presentar a Rusia un ultimátum de capitulación», declaró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajarova, en un comunicado. «No participaremos en tales 'cumbres'», sentenció. Entretanto, Zelenski, ha ratificado la ley aprobada previamente en el Parlamento ucraniano en virtud de la cual se aumenta el presupuesto militar del país en más de 10.800 millones de euros. Intercambio de ataques En el frente bélico, Ucrania lanzó en la madrugada del sábado un nuevo ataque masivo con drones sobre Rusia, cuyos sistemas interceptaron al menos un centenar de ellos en las regiones de Briansk, Krasnodar, Kaluga, Bélgorod, Tver, Kursk, Smolensk, la península de Crimea y el mar de Azov. Por su parte, Rusia efectuó también de madrugada un ataque sobre Krivoi Rog, la ciudad natal de Zelenski, que causó al menos tres muertos –un niño de 12 años y dos mujeres mayores de 70– y otros tantos heridos en una zona residencial.

