HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zelenski, a su llegada este jueves a Washington. Presidencia de Ucrania

Trump recibe a Zelenski con dudas sobre la entrega de los Tomahawks tras su charla con Putin

«También EE UU los necesita», ha dicho antes de insinuar que quizá no es el «momento ideal» para aumentar las sanciones al Kremlin a la vista de la futura reunión con el líder ruso en Budapest

M. Pérez

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:00

Comenta

Vladímir Putin parece haber ganado una vez más por la mano a Volodímir Zelenski. O así lo predicen algunos analistas occidentales a la vista de ... la reacción de Donald Trump posterior a la conversación que mantuvo este jueves con el líder ruso. Apenas unas horas antes de reunirse con el jefe del Estado ucraniano, con el que almuerza este viernes en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos parece haber vacilado en su promesa de entregar misiles Tomahawk a Kiev y ha explicado que EE UU «también los necesita». El líder republicano ha añadido que mantiene su apuesta por aumentar las sanciones a Moscú a causa de su empecinamiento en continuar la guerra. Pero a renglón seguido ha puntualizado: «Puede que éste no sea el momento ideal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  3. 3

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  4. 4 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  7. 7

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  8. 8 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  9. 9 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  10. 10 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Trump recibe a Zelenski con dudas sobre la entrega de los Tomahawks tras su charla con Putin

Trump recibe a Zelenski con dudas sobre la entrega de los Tomahawks tras su charla con Putin