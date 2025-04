Texas inaugura los procesos políticos con su fiscal general

Antes de que Joe Biden se enfrente siquiera a una votación para investigaciones de 'impeachment', el fiscal general de Texas, Ken Paxton, vivirá el proceso ... en circunstancias muy distintas. Para empezar, es su propio partido el que en mayo pasado votó abrir ese juicio, con varios miembros acusándole de amenazarles para votar a favor de aprobar fondos para sus protegidos, entre otros cargos.

«Las pruebas son alarmantes y desconcertantes», dijo el presidente del comité de investigaciones generales, el diputado republicano Andrew Murr. Desde entonces Paxton ha sido temporalmente suspendido de sus funciones a la espera del juicio político que se desarrollará en el Senado a partir de este martes y durará entre dos y tres semanas. Hará falta el voto de dos tercios de la Cámara, sin contar el de su esposa, a la que se le impedirá pronunciarse.

Paxton es un fiel seguidor de Trump que tras las elecciones de 2020 pidió al Supremo de Estados Unidos que anulara los resultados de cuatro estados que dieron la victoria a Joe Biden, algo que este tribunal desestimó. Ya antes se había convertido en el azote de Obama, desafiando en los juzgados sus órdenes migratorias.

Paxton no se rinde y ha prometido «limpiar las Cámaras» de republicanos «desleales»

Incluso si resulta condenado hará falta una nueva votación para inhabilitarle por completo. Eso es lo que ocurrió en 1917 con el gobernador de Texas James Pa Ferguson, que aunque no pudo volver a presentarse logró que su esposa fuera elegida para el cargo en 1924. Al estilo Trump, Paxton no se rinde y ha prometido «limpiar las Cámaras» de 'rinos' (Republicans In Name Only), los republicanos «desleales» de los que se mofa el expresidente.