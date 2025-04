Biden se arma para el 'impeachment'

En toda la historia de EE UU, sólo tres de sus presidentes han enfrentado una votación de 'impeachment' (moción de censura) y apenas dos sufrieron ... el juicio político que supone. Uno de ellos fue Donald Trump, en dos ocasiones. Ofensa que el magnate y sus seguidores quieren vengar poniendo a Joe Biden en el mismo brete.

El 'impeachment' de la revancha está cada día más cerca de materializarse, porque el ala extremista del Partido Republicano en la Cámara baja ha puesto al portavoz Kevin McCarthy contra la pared. «Ya he decidido que no votaré para dotar de fondos al Gobierno a menos que haya antes una investigación contra Joe Biden», anunció la congresista republicana adherida a las teorías de QAnon, Marjory Taylor Greene, el jueves pasado en un vídeo a sus seguidores.

Llevarlo a votación sería una humillación para el presidente, aunque no está claro que el partido conservador uniese fuerzas para iniciar el proceso. El lunes se supo que la Casa Blanca no va a esperar a que eso ocurra para prepararse. Ya ha contratado dos docenas de abogados para defenderse y preparar la respuesta. No hay nada concreto contra Biden, aunque haya mucho contra su hijo Hunter, de 53 años, al que investiga un fiscal especial por cargos que van desde la evasión de impuestos, hasta posesión de armas ilegales o trabajar como lobista sin registrarse. Los republicanos se niegan a creer que el vástago del mandatario vendiese por el mundo la influencia en el Gobierno sin la colaboración de su padre.

Burisma Holding Ltd contrató a Hunter Biden para servir en su consejo de dirección y le pagó un millón de dólares al año entre 2013 y 2018

De iniciarse, sería la primera vez en la historia que se haría un juicio de 'impeachment' sin causa probable y, además, por hechos que ocurrieron antes de que el presidente jurase el cargo, ya que la época más oscura de Hunter Biden ocurrió mientras su padre era vicepresidente con Obama. Trump quería utilizar eso para manchar su nombre durante la campaña presidencial que acabó perdiendo contra él. Ese fue el motivo de la polémica llamada al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en septiembre de 2019, que le costó su primer proceso judicial de 'impeachment', cuando prácticamente chantajeó a otro mandatario con una visita a la Casa Blanca a cambio de que abriera una investigación por corrupción contra el hijo de Biden.

Había motivos para desconfiar. Pese a no tener experiencia en el sector, la compañía energética Burisma Holding Ltd contrató al hijo del vicepresidente de EE UU para servir en su consejo de dirección sin que nunca pusiera un pie en Ucrania y le pagó un millón de dólares al año entre 2013 y 2018. Por esa época la oveja negra de los Biden quemaba crack en hoteles de lujo y porches a más velocidad de la que amasaba millones vorazmente, utilizando la fuerza de su apellido y el peso político de su padre. Su socio y amigo Devon Archer confirmó recientemente en declaraciones a un comité de la Cámara Baja que Hunter vendía «el espejismo» de tener acceso a las más altas esferas del Gobierno estadounidense. Para ello no dudaba en hablar de su padre y hasta ponerle en altavoz al teléfono durante reuniones de negocios.

Charlas superficiales

Biden ha negado tajantemente que hablase con su hijo de negocios. El propio Adler ha confirmado que la veintena de ocasiones en la que Hunter puso al vicepresidente al teléfono delante de socios inversores, la conversación fue superficial y cordial, sin entrar en lo que se gestaba. No hay ninguna ley que impida a los vástagos de los presidentes agitar su apellido en beneficio propio, ni siquiera cuando estos están trabajando en la Casa Blanca, como ocurrió con Ivanka Trump y su marido, Jared Kushner.

Es virtualmente imposible que un juicio de 'impeachment' prospere con los demócratas en mayoría en el Senado, como ocurrió cuando se enjuició políticamente a Trump, pero este no lo ha perdonado. «Abrid un 'impeachment' al patán o desapareced en el olvido», amenazó a sus correligionarios en Truth Social. «¡Ellos nos lo hicieron a nosotros!».