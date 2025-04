El terrorismo sacude a Estados Unidos a pocos días del regreso de Trump a la Casa Blanca

Por el pasillo de casi tres mil kilómetros que separa Nueva Orleans de Las Vegas corrió durante el estreno de 2025 un escalofrío que ha ... cubierto de terror Estados Unidos. A menos de tres semanas para que Donald Trump regrese a la Casa Blanca como presidente, el país se ha estremecido con dos hechos investigados como atentados: la muerte de 15 personas en Nueva Orleans, atropelladas por un ciudadano norteamericano con pasado militar que portaba una bandera de Estado Islámico, y, sólo unas horas después, la explosión de un vehículo Tesla, fabricado por una empresa de Elon Musk, en la puerta del hotel de Trump en Las Vegas. En este segundo incidente falleció el conductor de la camioneta eléctrica, miembro en activo del ejército estadounidense. En el maletero llevaba material pirotécnico y latas de combustible. La Oficina Federal de Investigación (FBI), que inició la búsqueda de vínculos entre ambas acciones, descarta «por el momento» que estén relacionadas y asegura ahora que el autor de la matanza de Nueva Orleans, Shamsud-Din Jabbar, «actuó solo».

Según los últimos datos de la investigación, el responsable de la detonación frente al hotel no habría tenido cómplices. «Descubrimos a través del departamento forense que el individuo había sufrido una herida de bala en la cabeza antes de la detonación del vehículo», declaró el sheriff de Las Vegas, Kevin McMahill, sugiriendo que el sospechoso podría haberse suicidado antes de la explosión.

El FBI considera que las coincidencias entre los dos actos son superficiales. Los dos vehículos fueron alquilados a través de Turo, una aplicación de coches compartidos. Además, y aunque aún no se ha confirmado oficialmente la identidad del conductor de la camioneta que explotó en Las Vegas, la agencia Associated Press desvela que pertenecía a las fuerzas armadas de EE UU. Y da su nombre: Matthew Livelsberger. Había pasado un tiempo en la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde se forman los grupos especiales, los boinas verdes. En ese centro también estuvo con anterioridad Shamsud-Din Jabbar. Nunca coincidieron.

Hay dos investigaciones en curso. El FBI buscó en un primer momento posibles cómplices de Jabbar, el exmilitar que arremetió con su camioneta Ford contra la multitud que celebraba Año Nuevo en el Barrio Francés de Nueva Orleans y que fue luego abatido por la Policía. Nada apunta de momento a que contara con algún tipo de colaboración. Los investigadores han puesto la lupa en su biografía: tenía 42 años, era de Texas y sirvió durante diez años en las tropas de EE UU como especialista en recursos humanos e informática. Fue desplegado en Afganistán desde febrero de 2009 a enero de 2010. Llegó a ser sargento mayor y pasó a la reserva. Luego trabajó en el sector inmobiliario, se divorció en dos ocasiones y alegó problemas económicos para pagar la pensión a su segunda exesposa.

Por ahora, la Policía no tiene datos sobre su proceso de radicalización, más allá de la bandera del ISIS que llevaba en la furgoneta con la que causó la masacre y de varios vídeos difundidos a través de las redes sociales poco antes del atentado en los que expresaba su deseo de «matar». En esas grabaciones también confiesa que Estado Islámico era su «inspiración». Según el diario 'The New York Times', Jabbar había sido acusado de dos delitos menores: en 2002 por robo y en 2005 por conducir con un permiso sin validez. De esas leves infracciones a la matanza de Nueva Orleans hay un largo camino que los investigadores tratan de aclarar.

Trump: «Somos el hazmerreír»

Quien no tiene dudas es Donald Trump. Cuando aún no se conocía que el autor de la masacre era estadounidense, el líder republicano cargó contra los demócratas y los inmigrantes: «Cuando dije que los criminales que entran son mucho peores que los que tenemos aquí, mi afirmación fue refutada por los demócratas y los medios de noticias falsas».

Después, ya confirmada la nacionalidad estadounidense del autor del atentado, Trump insistió: «Nuestro país es un desastre. Somos el hazmerreír del mundo. Esto es lo que sucede cuando dejas las fronteras abiertas. El departamento de Justicia, el FBI y los fiscales demócratas no han hecho su trabajo. Son incompetentes y corruptos. Han dedicado su tiempo a atacarme en lugar de defender a los estadounidenses», difundió en su red social Truth. El 20 de enero tomará posesión de su cargo.

El magnate no se ha referido por ahora a la explosión de un Tesla junto a su hotel en Las Vegas. La Policía ya tiene identificada a la persona que lo alquiló. Aún no ha confirmado que sea el conductor fallecido, aunque varios medios dan por hecho que es el militar Matthew Livelsberger, de 37 años. Estaba destinado en Alemania y se encontraba en Estados Unidos de permiso, según 'The Wall Street Journal'. Estuvo también de servicio en Afganistán, Tayikistán y el Congo, y fue condecorado con una Estrella de Bronce por su mérito en combate. En casi 20 años en las fuerzas armadas, no tuvo ningún problema de conducta.

La Policía cree que detonó desde el interior del automóvil una combinación de fuegos artificiales y tanques de combustible. «Nuestro primer objetivo es asegurar que tenemos la identificación correcta y luego determinar si fue un acto de terrorismo», declaró Jeremy Schwartz, agente especial del FBI en Las Vegas, donde en el momento de la explosión no estaban ni Trump ni Musk. Habían compartido la primera noche de 2025 en la residencia de Florida del presidente electo.

El sheriff de la Policía de Las Vegas, Kevin McMahill, dejó en el aire una cuestión que planea sobre el motivo de este suceso: el automóvil eléctrico que reventó junto a la entrada del hotel de Trump salió de una factoría de Musk, el multimillonario que aportó 250 millones de dólares a la campaña electoral que ha devuelto la presidencia al magnate republicano. Esa 'casualidad' hace aún más improbable, según los agentes, que todo se deba a un hecho fortuito.

