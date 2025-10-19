HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 18 de octubre, en Extremadura?
Un hombre disfrazado pide libertad en una de las marchas en Nueva York. Reuters

Protesta masiva en EE UU contra la «deriva autoritaria» de Trump

Cientos de miles de ciudadanos salen a la calle en más de 2.500 ciudades para denunciar las redadas de inmigrantes, la «militarización del país» o los recortes sanitarios

T. Nieva

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:12

Cientos de miles de manifestantes desafiaron este sábado la autoridad de Donald Trump con protestas organizadas en unas 2.600 ciudades de los cincuenta Estados ... del país. Bajo el lema 'No Kings' (sin reyes), las concentraciones rechazaron la aparente deriva autoritaria del presidente, con ejemplos que denunciaron los presentes como el cierre del Gobierno, el despliegue de la Guardia Nacional en diferentes capitales o las redadas masivas contra los inmigrantes, además de las iniciativas para recortar la asistencia social y sanitaria.

