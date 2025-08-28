El pistolero de Mineápolis «odiaba a todo el mundo»

Robin Westman odiaba a los judíos, a los mexicanos, a Donald Trump… «En resumen, odiaba a todo el mundo», dijo ayer el jefe de policía ... de Mineápolis, Brian O'Hara. Habían pasado poco más de 24 horas desde que la pequeña capilla de un colegio católico en un barrio acomodado de Mineápolis se tiñera de sangre bajo los disparos del último pistolero juvenil. En total, 116 casquillos recuperados de la escena. Y eso, gracias a que se le atascó la pistola, según han descubierto los investigadores.

En el breve tiempo transcurrido se han realizado «docenas de entrevistas», ejecutado tres órdenes de registro, descargado «cientos de páginas» que dejó escritas y revisado una extensa huella digital. No tenía antecedentes penales, ni siquiera un diagnóstico psiquiátrico conocido. De todo ello, los investigadores han concluido que actuó solo. Buscaba notoriedad y cumplir una perversa fantasía. «Solo había un grupo social que se salvaba del odio generalizado» de este joven de 23 años, explicó el jefe de policía: «Los autores de otras masacres escolares». Westman sentía una atracción fatal por ellos, que Robin calificó de «fascinación».

Los niños del Colegio de la Anunciación -dos de ellos fallecidos y 15 heridos, todos entre 6 y 15 años de edad- no fueron víctimas aleatorias, eran el objetivo. El joven soñaba con ver a niños aterrorizados y ensangrentados bajo la mira de su rifle. Quería crear el pánico, acorralarlos. Apuntaló las puertas del lateral de la iglesia en el que se apostó -otras estaban cerradas desde dentro- y empezó a disparar a través de los cristales. «¡He querido hacer esto durante tanto tiempo!», escribió.

Endre Gunter, de 13 años, sentado en uno de los bancos mientras escuchaba misa, miraba en ese momento por la ventana cuando recibió un disparo en el estómago. La niña sentada a su lado recibió otro en la cabeza y, hasta donde él vio, quedó fulminada en el banco. Las identidades de las dos víctimas mortales, de 8 y 10 años de edad, no han sido desveladas aún.

Se sabe que Westman fue estudiante de ese colegio, donde también trabajó su madre como administrativa, y acudió con ella a misa. En los últimos tres meses había visitado las instalaciones varias veces en preparación de la masacre, según han revelado las cámaras de seguridad. La última, apenas la semana pasada. «No estoy bien. No estoy en mi sano juicio», escribió. «Soy una persona triste, acosada por estos pensamientos que no se van. Sé que está mal, pero parece que no puedo dejar de hacerlo».

Los servicios de emergencia recibieron la primera llamada de auxilio a las 8:27 am, doce minutos después de que empezara la misa, que solo se celebraba los miércoles, y a la que acudieron todos los niños por ser el comienzo del curso escolar.

Una de las enfermeras del hospital pediátrico de la ciudad que atendió a los heridos descubrió entre ellos a su hija de 12 años, Sophia Forchas, que sigue en estado crítico. Los familiares del pistolero, entre ellos un ex legislador republicano de Louisville (Kentucky) también recibieron noticias desagradables. «Era mi sobrino, aunque hace años que no lo veía. Ojalá me hubiera disparado a mí en el estómago, en lugar de a todos esos inocentes», confirmó Bob Heleringer a Associated Press.

Su hermana, Mary Grace Westman, de 67 años, había sido entrevistada por la policía, que no quiso decir si había tenido contacto con el padre del chico. La mujer, que firmó la solicitud legal de su hijo para cambiar de sexo, trabajó en el colegio de la masacre durante cinco años hasta su jubilación en 2021. «¡Te echaremos de menos!» decía la nota que le escribieron sus compañeros en Facebook