La OTAN se enfrenta a China por alimentar la maquinaria de guerra rusa en Ucrania

Los líderes occidentales abandonan Washington con la incógnita sobre el futuro de Biden

En privado todos los mandatarios extranjeros que han acudido a la cumbre han querido saber quién será el próximo presidente, con la candidatura de Biden por el Partido Demócrata más en el aire que nunca. También con discreción, los estrategas demócratas empiezan a medir las posibilidades de éxito que tendría la vicepresidenta, Kamala Harris, a quien le corresponde el poder en línea de sucesión.

Biden no se ha retirado, pero cada día eso parece más irremediable. El presidente se ha enfrascado esta semana en una intensa agenda de bilaterales y actos oficiales con los que pretende demostrar que está capacitado para continuar en el cargo cuatro años más.

Listo para recoger el testigo y retomar su Gobierno donde lo dejó, Trump reiteró el jueves en un mitin en su campo de golf de El Doral (Florida) la amenaza de abandonar en manos de Rusia a aquellos aliados que no cumplan con sus obligaciones defensivas. «Yo no sabía qué demonios era la OTAN hasta poco antes (de ser presidente), pero no tardé mucho en averiguarlo, como dos minutos», contó. «Y lo primero de lo que me di cuenta fue de que no estaban pagando. ¡Nosotros lo estábamos haciendo! ¡Estábamos pagando por casi todo en la OTAN! Y les dije: ¡Eso es injusto!». Acto seguido pasó a mofarse de forma teatral con las supuestas conversaciones en las que los países de la Alianza Atlántica le suplicaban ayuda. «Señor, ¿nos protegerá? Y les dije: No, no os protegeré de Rusia».

Con esa duda en el aire se retiraron este jueves los 32 líderes de la OTAN y sus aliados, que no votan en las elecciones de Estados Unidos, como ha recordado el próximo secretario general, el holandés Mark Rutte, pero comparten su suerte.