Rusia amenaza con una «respuesta militar» si EE UU despliega armas de largo alcance en Alemania

Rusia ha amenazado este jueves con una «respuesta militar» si Estados Unidos despliega en Alemania en 2026 armamento de largo alcance, tal y como anunciaron ... ambos países el miércoles en un comunicado conjunto publicado en el marco de la cumbre de la OTAN en Washington. «La naturaleza de nuestra reacción será decidida con calma y de forma profesional. El Ejército, sin duda, ya tiene este mensaje en cuenta», ha advertido el viceministro de Exteriores de Moscú, Sergei Riabkov, ante un movimiento estratégico por parte de EE UU que no se no se veía desde el final de la Guerra Fría, hace más de tres décadas.

Según Riabkob, la medida de Washington «es parte de la escalada en curso» y «uno de los elementos de intimidación, que a día de hoy es el principal componente de la postura de la OTAN y Estados Unidos respecto a Ucrania». En ese sentido, señaló que Rusia no se quedará de brazos cruzados si finalmente llega a producirse este despliegue. «Desarrollaremos ante todo una respuesta militar a este nuevo juego, sin nervios y sin emociones», dijo, en declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

Riabkov ha apuntado además que el comunicado de Washington y Berlín contempla que entre las armas desplegadas figuren misiles de crucero tipo Tomahawk y misiles SM-6. «Lo menciono sólo para recalcar que, una vez más, estábamos en lo cierto cuando dijimos hace años que Estados Unidos se estaba preparando para adaptar estos sistemas para su despliegue en tierra», ha zanjado.

Asimismo, el expresidente ruso y actual 'número dos' del Consejo de Seguridad del país, Dimitri Medvedev, ha criticado duramente el apoyo de la OTAN a la futura integración de Ucrania en la Alianza y ha sostenido que la conclusión que Moscú debe sacar de esta situación «es obvia». «Debemos hacer todo lo posible para garantizar que 'el camino irreversible de Ucrania' hacia la OTAN termina con la desaparición de Kiev o con la desaparición de la Alianza. O mejor aún, de ambas», ha asegurado en su cuenta en Telegram.

El ministro de Defensa germano Boris Pistorius, ha subrayado paralelamente este mismo jueves que el plan estadounidense es un mandato para que Alemania y los demás países europeos inviertan ellos mismos en el desarrollo y la adquisición de tales armas. Así, ha argüido que este movimiento de carácter defensivo «dará exactamente el tiempo que se necesita para ello».

«Grave déficit de capacidades»

Pistorius ha manifestado además que espera que Estados Unidos mantenga este despliegue de misiles de crucero y otras armas de largo alcance en Alemania, incluso si el republicano Donald Trump llega a la Presidencia estadounidense tras las elecciones de noviembre, en las que el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, se presenta a la reelección en medio de crecientes dudas sobre su estado de salud.

«Estamos hablando de un grave déficit de capacidades en Europa», ha recalcado Pistorius, en declaraciones a la emisora alemana Deutschlandfunk, donde ha explicado que la situación deriva también de los planes de la OTAN. «Por eso no me imagino a ningún otro presidente (que no sea Joe Biden) alejándose de esto», ha apostillado.

El anuncio de EE UU y Alemania recoge que este despliegue busca demostrar el «compromiso» de Washington con la Alianza y sus contribuciones a la «disuasión integrada europea» y especifica que «estas unidades convencionales de largo alcance incluirán (misiles) SM-6, Tomahawk y armas hipersónicas desarrolladas, con una capacidad significativamente mayor que los materiales terrestres actuales en Europa».

Por otra parte, Washington y cuatro países europeos -Países Bajos, Alemania, Italia y Rumanía- anunciaron el miércoles que enviarán sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania tras la última oleada de ataques rusos que durante la jornada del lunes dejaron cerca de 40 muertos y 170 heridos, en el marco de la invasión iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente Vladímir Putin.