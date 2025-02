Netanyahu se encuentra con un EE UU fracturado por la invasión de Gaza

Al menos una docena de legisladores demócratas -además de algún republicano- boicotearon este miércoles al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante el discurso que ofreció ante el Congreso de Estados Unidos. Entre ellos se encontraban las figuras más prominentes del partido de Joe Biden, como ... la vicepresidenta Kamala Harris y la exportavoz del Congreso Nancy Pelosi.

La primera lo atribuyó a las demandas de su agenda, pero ya había rechazado presidir la sesión antes incluso de que heredara la nominación presidencial de su partido el domingo pasado. Harris está casada con un judío y se reunirá el viernes con el líder israelí en privado, pero no quiso dejar esa foto para la historia en una campaña en la que necesita el voto de los jóvenes y de la población árabe americana para ganar. Pelosi no dio explicaciones. Su oficina simplemente informó de que no asistiría. Ella no se reunirá con Netanyahu, pero sí lo hizo este miércoles con las familias de los rehenes norteamericanos en manos de Hamás desde el 7 de octubre.

La lista de nombres 'insumisos' incluía a otros prominentes demócratas como Jim Clyburn, Bennie Thompson y Steve Cohen. Este último explicó su ausencia por la decisión de Netanyahu de reunirse el viernes por la noche con el expresidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago. «Pensé, eso ya es demasiado», aseguró.

Estaban también los del ala más izquierdista del partido, que vestían pañuelos palestinos y portaban pancartas acusándole de «criminal de guerra», como decía la congresista de Míchigan, Rashida Tlaib, de origen palestino. Desde el escenario, Netanyahu los acusaba de «apoyar a los asesinos y violadores de Hamás». Así se refirió en su discurso a los manifestantes. «Deberían de estar avergonzados».

Alianza contra Irán

El mandatario hebreo defendió su guerra en Gaza y pidió una alianza regional contra Irán. En ningún momento se refirió ni al presidente Joe Biden, que lo recibirá el viernes en el Despacho Oval, ni a Kamala Harris. «Sonaba más como un presidente estadounidense dando un discurso sobre el Estado de la Unión», opinó la candidata demócrata en 'The New York Times', aunque reconocía que su verdadera misión era reparar la brecha que ha causado la masacre de Gaza.

Al menos un congresista republicano se sumó al boicot, pese a que la invitación había sido iniciada por el líder de su partido en el Congreso Mike Johnson, al que en su día se unieron líderes demócratas como Chuck Schumer y Hakeen Jeffreis. Como anfitriones, ambos estaban presentes, pero sabían que la visita se ha materializado en un mal momento político.