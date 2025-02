Detienen a 200 personas que protestaban en el Capitolio contra la visita de Netanyahu a EE UU

La visita de Benjamín Netanyahu a Washington ha encendido los ánimos en Israel, donde crece el malestar por la falta de un acuerdo que libere a los rehenes que quedan en manos de Hamás, y también en Estados Unidos, donde el primer ministro hebreo no ... ha sido bien recibido por todos. En los alrededores del Congreso se reunieron este martes centenares de personas para protestar contra el viaje del mandatario, el primero que realiza al exterior desde el inicio de la guerra. La concentración acabó con unos 200 detenidos por la Policía del Capitolio por «manifestarse en el interior» de uno de los edificios del complejo.

Netanyahu intervendrá este miércoles a las 14.00 hora local (a las 20.00 en España) ante los congresistas estadounidenses. No será recibido por Kamala Harris, candidata 'in pectore' de los demócratas a la espera de su nominación oficial, que se encontrará entonces en un mitin en Indianápolis. Su encuentro se espera para el jueves, el mismo día que la reunión con Joe Biden, y el viernes tiene previsto saludar a Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Muchos norteamericanos no ven con buenos ojos esta agenda de viaje del primer ministro hebreo y tampoco que EE UU sea el principal aliado de Israel con una guerra abierta en Gaza desde hace nueve meses.

Quienes se manifestaban el martes contra esta visita se negaron a abandonar las estancias del Capitolio -una zona de oficinas- donde habían entrado, por lo que se procedió a su arresto. La organización Jewish Voice for Peace (Voz Judía por la Paz), que convocó la protesta, elevó la cifra de detenidos a 400 personas, entre ellas una docena de rabinos, que reclamaban un «embargo inmediato de armas» a Tel Aviv. «Durante nueve meses, hemos visto con horror cómo el Gobierno israelí ha llevado a cabo un genocidio, armado y financiado por el Congreso de Estados Unidos y por la Administración Joe Biden, que tienen hoy el poder de poner fin a este horror», denunció Stefanie Fox, directora ejecutiva de la plataforma.

La vigilancia del Capitolio ante la visita del líder israelí es extrema, pero no se descarta que haya nuevas protestas a su llegada o en otros momentos de su ruta de viaje. «Nuestro presidente se dispone a reunirse con Netanyahu y los líderes del Congreso le han honrado con una invitación. Ya es suficiente. Biden y el Congreso deben escuchar al pueblo: Necesitamos un embargo de armas ahora para salvar vidas», recalcó Fox.