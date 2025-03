El milenial de la campaña que ya ocupa el segundo puesto en varios sondeos

Si hay algo que obnubila a los estadounidenses es el éxito. El glamour de Donald Trump con sus rascacielos dorados, sus aviones privados y campos ... de golf hipnotizaron a los votantes en 2016, convencidos de que el autor de 'El arte del trato' trasladaría su astucia al Gobierno y les tocaría a todos con la varita mágica de la bonanza económica.

Ocho años después de que irrumpiese en la política, incluso los que aún lo aman reconocen que es una figura divisoria, tiene mucho lastre y cumplirá pronto los 80 años. ¿Y si pudieran tener una versión suya de 38 con sonrisa de dentífrico? Ése sería Vivek Ramaswamy, un milenial que a los 29 ya había fundado su propia start-up biotecnológica, con sede en el paraíso fiscal de las Bahamas y un capital de cien millones de dólares, procedentes del fondo de inversión QVT, en el que como socio se hizo con un conjunto de farmacéuticas y biotecnológicas.

Su estrategia para la compañía Roivan Sciences era comprar a los grandes laboratorios patentes fracasadas y reconducirlas hasta los mercados. La empresa nunca ha ganado dinero, pero el baile con Wall Street le ha dejado una fortuna que le permite financiarse su propia campaña presidencial. Su gran apuesta fue a través de la subsidiaria de Axovant Sciences con un fármaco para el alzheimer que prometía «la mayor ganancia que haya tenido nunca un empeño de la industria farmacéutica», dijo a la revista 'Forbes' en 2015, que le dio la portada. Pese a contar con solo ocho empleados, incluyendo a su hermano y a su madre llegó a tener un valor de mercado de casi 3.000 millones de dólares, pero se desplomó de golpe el día que se conoció su fracaso en los ensayos clínicos.

Sin experiencia política

Ramaswamy, que se ha colocado segundo en algunas encuestas, presume de no tener ninguna experiencia en política, perfecto para los desencantados en los que pesca el populismo. Tiene carisma, sonrisa reluciente y una agilidad mental de Harvard y Yale con la que encadena frases precisas y contundentes. Cree en Dios, aunque no está muy claro si en el de sus maestros jesuitas o en las deidades hindúes de sus padres. Rechaza el cambio climático, la guerra de Ucrania y la entrada de inmigrantes. Su libro 'Woke Inc' es un bestseller que relanza la visión del capitalismo aséptico, aunque por el camino está descubriendo que es muy fácil meter la pata en política cuando «no tienes experiencia y se nota», le dijo el miércoles en pleno debate la exembajadora de Trump en la ONU, Nikki Haley.

«Me ha gustado», concluyó Trump después, «especialmente cuando ha dicho que soy el mejor presidente que haya visto en su vida. ¿Estás seguro de que se presenta contra mí?», guiñó.