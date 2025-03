Trajes blancos, palestinos, camisetas de Trump... Los mensajes en la ropa en el discurso de Biden

En la sesión sobre el estado de la Unión que el jueves acogió el Capitolio el protagonista fue Joe Biden, con un discurso que aprovechó ... para hacer campaña, pero desde los escaños se lanzaron también numerosos mensajes. Hubo abucheos, acalorados aplausos... y atuendos cargados de simbolismo. El blanco impoluto que vistieron muchas de las representantes demócratas no fue casual. Tampoco que varios asistentes eligieran el número 153 para la pegatina que remataba sus solapas. Y, por supuesto, uno no mezcla al azar el azul y el amarillo -los colores de la bandera ucraniana- en su ropa cuando acude a escuchar al presidente de EE UU. Un día así cada detalle está medido al milímetro.

Apoyo al pueblo palestino

Ampliar No faltaron letreros, ni kufiyas, para reclamar una tregua en Gaza. Evelyn Hockstein/Reuters

La guerra en Gaza era uno de los asuntos más previsibles en el guión del discurso de Biden, quien desde el inicio del conflicto ha mostrado su respaldo a Israel y sabe la factura que ese apoyo le pasa. En las primarias para la nominación demócrata de cara a las elecciones de noviembre, sin ir más lejos, ha habido un importante voto de castigo hacia el mandatario por posicionarse del lado de Benjamín Netanyahu. En la sesión sobre el estado de la Unión se lo recordaron con letreros con el mensaje 'Lasting ceasefire now' (Alto el fuego permanente ya) y con kufiyas al cuello. Las demócratas Cori Bush, de Missouri, y Rashida Tlaib, de Michigan, se colocaron el tradicional pañuelo asociado a pueblos como el palestino durante el discurso.

Una cifra cargada de dolor

Ampliar Varios legisladores demócratas recordaron el número de días que llevan decenas de personas secuestradas por Hamás. Evelyn Hockstein/Reuters

Otros asistentes a la sesión en el Capitolio decidieron lanzar su denuncia sobre Gaza con un número pegado en la solapa. Tenían varios donde elegir (el 30.800 por los gazatíes muertos, el 130 por los rehenes que se cree siguen en manos de Hamás...) pero optaron por el 153, los días que han pasado desde que los islamistas secuestraron el 7 de octubre a decenas de personas en Israel. Jared Moskowitz, de Florida, y Brad Schneider, de Illinois, fueron dos de los legisladores del Partido Demócrata que se colocaron la cifra en la chaqueta. Schneider, además, llevó como invitada a Abby Polin, tía de Hersh Goldberg-Polin, uno de los cautivos. «Nuestro mensaje esta noche es simple: traigan a los rehenes a casa ahora», expresó en X.

De la ficha policial a objeto de culto republicano

Troy E. Nehls, representante del Partido Republicano por Texas, se enfundó una camiseta con la popularísima imagen de Trump y el eslogan 'Nunca te rindas'. Win McNamee/AFP

Donald Trump no para de hacer caja con la fotografía de su ficha policial y el mensaje 'Nunca te rindas'. La instantánea que podía haber hundido su imagen se ha convertido en lucrativo objeto de merchandising, como demostró la camiseta que lució el republicano Troy E. Nehls durante la sesión sobre el estado de la Unión. El representante por Texas 'coló' al magnate en el Capitolio y remató su atuendo con una pajarita con la bandera estadounidense para añadir un punto más de patriotismo al 'outfit'.

La mujer eslogan

Ampliar Marjorie Taylor Green recordó el caso de la estudiante asesinada hace un mes en Georgia. Shawn Thew/Reuters

Trump no acudió a la sesión pero estuvo muy presente a través de otras figuras como Marjorie Taylor Greene. Con su gorra con el lema 'Make America Great Again' pocas dudas quedaban sobre su favorito aunque la republicana de Georgia nunca ha tratado de disimularlo. Pero no fue el único mensaje que llevaba encima. En su camiseta se leía 'Diga su nombre: Laken Riley', en referencia a la estudiante de Enfermería asesinada en febrero en este Estado por un hombre que, según las autoridades de inmigración, había cruzado la frontera de Estados Unidos de manera ilegal en 2022. El caso se ha convertido en un símbolo para los conservadores, que lo utilizan para cargar contra Biden por su política migratoria.

Más que un color

Ampliar Un grupo de demócratas vestidas de blanco aplauden a Biden. Shawn Thew/Reuters

De arriba a abajo de blanco. Así decidieron varias mujeres demócratas plantarse en el Capitolio para apoyar a Biden durante su intervención y, de paso, reivindicar algunas de sus causas. Y acertaron, al menos, a la hora de destacar entre centenares de asistentes. El colectivo se ha vestido de este color -asociado a las sufragistas- en diferentes citas importantes durante el pasado y la sesión de este jueves, en plena campaña electoral, y con Trump confirmado como futuro contrincante para los comicios de otoño, lo era. En juego están asuntos como el derecho al aborto o la fecundación in vitro, dos cuestiones para las que el presidente reclamó protección.