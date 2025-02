Melania irrumpe en el juicio de Trump

Después de Stormy Daniels, Michael Cohen era el testigo más esperado en el juicio que se celebra en Nueva York contra Donald Trump por 34 ... delitos de fraude contable, cometidos para esconder el pago de 130.000 dólares a la exactriz porno que amenazaba con contar un encuentro sexual que el magnate niega. Cohen era el hombre de confianza del expresidente, el que tramitó los pagos, el que hablaba con él a diario y, también, el que le puso en aprietos cuando declaró bajo juramento contra el político republicano en el Congreso.

En aquella ocasión dijo lamentar haberle ocultado la verdad a Melania Trump. «Ella es amable, una buena persona. La respeto enormemente, no se merecía esto». Pero, según dijo este lunes que le contó el empresario, fue su esposa quien sugirió la excusa que le salvó del peor escándalo que sufrió aquel octubre de 2016, cuando se jugaba la presidencia.

Un micrófono abierto mostraba al magnate presumiendo ante el presentador Billy Bush de «cogerle el coño» a las mujeres cuando le daba la gana. «Si eres una estrella te dejan hacerlo». El país quedó en shock ante el desparpajo de un personaje de tabloides que resultaba todavía más burdo e irrespetuoso de lo que nadie podía imaginar. El propio Trump estaba horrorizado. Y al poco apareció Stormy Daniels, dispuesta a contar que se acostó con él poco después de que su esposa diera a luz. «Esto es un desastre, un desastre total», contó Cohen que le reconoció. «Las mujeres me van a odiar. Va a ser un desastre para la campaña».

Melania, la modelo eslovena con la que se casó en terceras nupcias y de la que el expresidente siempre ha destacado su inteligencia, le había salvado del escándalo del programa 'Access Hollywood' al ocurrírsele atribuirlo a un «alarde de machos en el vestuario», según le confesó Trump a Cohen. «No estoy orgulloso de ello», comentó el magnate en una entrevista. «Me he disculpado ante mi familia y me disculpo ante el pueblo estadounidense. Ciertamente no estoy orgulloso de ello, pero sólo era una charla de vestuario entre tíos».

El republicano y su exletrado mantuvieron un tenso cara a cara por los pagos a Stormy Daniels

El detalle es clave para el caso porque la defensa de Trump alega que el único propósito de ocultar los pagos a Stormy Daniels era proteger a su familia, pero en la versión de Cohen «no estaba pensando en Melania, sólo en la campaña». Cuando su abogado se preocupó por lo que pasaría si su esposa se enteraba, el expresidente le restó importancia. «Me buscaré una cuarta o una quinta esposa. ¿Cuánto tiempo crees que voy a estar en el mercado?».

Si la defensa consigue convencer, aunque sea a un miembro del jurado, de que a Trump lo que le preocupaba era su mujer, podría escaparse del único juicio que enfrentará este año, pero al salir este lunes para el almuerzo, el gesto sobrio de su grupo revelaba que el testimonio de Cohen había sido demoledor.

Con los ojos cerrados

El expresidente había permanecido la mayor parte del tiempo con los ojos cerrados para no cruzar miradas con el hombre que fue su mano derecha durante diez años, y que ahora es responsable de la mitad de sus problemas judiciales. En al menos una ocasión masculló algo que provocó una mirada severa del juez Juan Merchan, que ya advirtió la semana pasada a sus abogados de que no consentiría que intimidara a los testigos de esa manera.

Entre la veintena de invitados que le acompañaron a la jornada de este lunes destacaban su hijo Eric y el senador de Ohio J.D. Vance, que hace méritos para ser elegido su vicepresidente. Dicen que Trump pone a prueba a los aspirantes llevándolos a sus mítines y recaudaciones para evaluar el tirón. A Vans le tocó el turno de demostrar sus ratings el domingo durante una entrevista en CNN y participará este miércoles en un acto de recaudación de fondos en Cincinnati. Su lealtad ya la probó este lunes en los juzgados, desde donde justificaba que Trump se durmiera en un juicio «soporífero» en el que a él, con 39 años, se le cierran los ojos, tuiteó.

Según la última encuesta del diario 'The New York Times', Trump aventaja a su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, en cinco de los seis estados clave que definirán las elecciones de noviembre, aunque en cuatro de ellos la diferencia está dentro del margen de error.

El juicio de Nueva York se anticipa como el único escollo legal que encontrará antes de las elecciones, pero es también en torno a las acusaciones más débiles, porque si Trump consigue convencer al jurado de que sólo intentaba proteger a su familia, los 34 cargos graves serán reducidos a faltas leves.