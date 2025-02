Sin preservativo, la postura del misionero... La vida sexual de Trump, al desnudo en el estrado

El lunes fue, con mucho, la jornada más aburrida que hayan presenciado los miembros del jurado en las tres semanas que lleva el juicio de ... Donald Trump en Nueva York, aunque también la más importante, porque los detalles contables del caso por fraude son los que inclinarán la balanza. Como compensación, este martes la actriz de porno Stormy Daniels les proporcionó el testimonio más jugoso que puedan escuchar al revelar los detalles de cómo fue su encuentro sexual con el expresidente en 2006. Para ocultar aquella cita, Trump le pagó 130.000 dólares de forma ilegal durante la campaña electoral de 2016.

Gracias a Stormy Daniels, cuyo nombre original es Stephanie Clifford, ahora saben que Donald Trump le hizo el amor «en la postura del misionero» (uno frente a otro) y sin preservativo. La fiscal había prometido al juez que no habría «descripciones genitales», lo único que faltó. La actriz fue tan detallada que los periodistas en la sala se quedaron perplejos. Trump miraba al techo para evitar cruzarse la mirada mientras ella describía el encuentro que tuvieron en un hotel del Lago Tahoe en 2006. De vez en cuando hablaba al oído de sus abogados, que acabaron pidiendo la anulación del juicio por considerar que los detalles que compartía la actriz de 45 años eran «extremadamente prejuiciosos» contra su cliente.

El juez Juan Merchan no les concedió lo que buscaban, pero demostró sentirse incómodo. «El jurado no necesita saber de qué color era el suelo de la habitación», la amonestó. Sus doce miembros y seis suplentes aprendieron que, después de conocerla en una presentación, Trump la aduló diciendo que no era «la típica rubia», sino una «inteligente» como su hija. Instruyó a su ayudante a tomarle el número de teléfono y luego la invitó a su habitación, donde la esperó en un pijama «de seda o satín». Ella no quería ir, pero su publicista la convenció de que sería bueno para su carrera. En esos momentos el reality show de Trump en NBC, 'El Aprendiz', batía récords de audiencia. «Hubiera sido muy bueno para mi carrera aparecer en él», reconoció la actriz. Cuando Trump se lo sugirió, ella lo retó apelando a su ego. «Nunca aceptarán sacar a una actriz de porno. Tú no tienes tanto poder».

Después de dos botellas de agua, quiso ir al baño y al salir él «estaba en la cama y en calzoncillos». La acorraló y la tumbó en la cama. «Daniels dice que no quería acostarse con él, pero no se resistió. Al terminar estaba desconcertada y todo le daba vueltas, y no precisamente porque hubiera disfrutado del sexo. «Sentí vergüenza por no pararlo, por no decirle que no».

Pagos enmascarados

Tras aquel encuentro siguió en contacto con él porque le interesaba las posibilidades que abría para su carrera profesional. Le avergonzaba haberse acostado con alguien como Trump, por lo que casi no lo contó. Solo cuando la revista 'In Touch' le ofreció 15.000 dólares por la historia, que no publicó. Tampoco el 'National Enquirer' sacó partido de los 130.000 dólares que le pagó el abogado de Trump, Michael Cohen. Son esos desembolsos, enmascarados de honorarios legales, los que han ocasionado que el magnate se siente frente a ella en los tribunales, acusado de 34 cargos de fraude contable.

Trump siempre ha negado haber tenido ninguna relación con ella. «Es todo ficción», sostiene. El encuentro ocurrió presuntamente cuando su esposa Melania acababa de dar a luz. Según contó Daniels, el magnate le dijo que dormían en habitaciones separadas. La defensa de Trump argumenta que pagó por su silencio para proteger a su familia. La Fiscalía defiende que fue para no dañar sus posibilidades electorales en vísperas de los comicios que le convirtieron en presidente. De ello depende declararle culpable, porque si el fraude contable no se cometió con la intención de ocultar un delito electoral, solo sería una falta leve. La Fiscalía insiste en que el testimonio salaz de Daniels era necesario para reafirmar su credibilidad.