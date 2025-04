Estados Unidos y Rusia vuelven a escenificar un diálogo de sordos en el G20

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, tuvieron este jueves un breve encuentro de menos de diez ... minutos en el marco de la reunión del G20 que se celebró en India. Los dos máximos responsables diplomáticos no mantenían conversaciones desde el 21 de enero de 2022, poco más de un mes antes del comienzo de la invasión de Ucrania. Según la agencia RIA Novosti, Lavrov se colocó entre los titulares de Exteriores de México y Arabia Saudí mientras que Blinken tomó asiento al otro lado de la misma mesa.

El diario ruso 'Kommersant', citando agencias occidentales, escribía que, durante la entrevista, Blinken pidió a Lavrov que Rusia reconsidere su decisión de suspender su participación en el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas (START-3). Tales informaciones fueron difundidas por «funcionarios estadounidenses» que a su vez tuvieron confirmación en el Ministerio de Exteriores de Moscú.

Asimismo, el jefe de la diplomacia norteamericana solicitó a su interlocutor de Moscú que libere al ciudadano de EE UU que cumple condena en un penal ruso, Paul Whelan, y le comunicó que Washington continuará prestando apoyo a Ucrania en sus operaciones militares. Las fuentes citadas por las agencias no hicieron ningún comentario sobre la reacción de Lavrov a las palabras de Blinken, quien dijo no creer que el encuentro de este jueves vaya a modificar un ápice la postura de Rusia en cuanto a la guerra y las relaciones con Estados Unidos en general. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, informó que fue la parte estadounidense la que propició el contacto con Lavrov.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció la decisión de suspender la participación de su país en el START-3 en su habitual mensaje a las dos cámaras del Parlamento ruso el pasado 21 de febrero, al día siguiente lo ratificó la Duma (Cámara Baja) y, este martes, el jefe del Kremlin firmó la ley correspondiente.

Blinken y Lavrov coincidieron durante 2022 en diversos eventos internacionales, la última vez en la cumbre del G20 de Bali, en noviembre del año pasado, pero sin llegar a reunirse ni mantener negociaciones. Se da la circunstancia de que el secretario de Estado norteamericano dijo hace unos días que no tenía previsto hablar en India con su homólogo ruso, pero este jueves debió cambiar de idea en el último momento.

«Inmenso sufrimiento»

La reunión de ministros de Exteriores de los países del G20 terminó este jueves en Nueva Delhi sin un comunicado conjunto final debido a que Rusia y China rechazaron unirse al clamor general a favor del cese de las hostilidades en Ucrania. «La mayoría de los miembros ha condenado rotundamente la guerra y subrayado que está causando un inmenso sufrimiento humano y exacerbando las fragilidades existentes en la economía global», se señala en el texto definitivo, en el que el G20 destaca que hubo «otros puntos de vista» sobre la sangrienta conflagración. El comunicado hace mención al hecho de que «el G20 no es el foro para resolver cuestiones de seguridad», aunque admite, no obstante, que los conflictos armados «tienen consecuencias significativas para la economía global».

La anterior reunión entre Lavrov y Blinken, que tuvo lugar en Ginebra en enero del año pasado, fue un auténtico diálogo de sordos. El secretario de Estado norteamericano instó a Rusia una vez más a retirar las tropas que entonces tenía desplegadas en la frontera con Ucrania, a lo que su homólogo ruso respondió asegurando que no había intención de ataque alguno. Lavrov, por su parte, exigió el cumplimiento de las demandas presentadas por Moscú el 17 de diciembre de 2021 en cuanto a que Ucrania no debe integrarse en la OTAN y este bloque comprometerse a reducir su dispositivo en los países del este de Europa y a no instalar bases en antiguas repúblicas soviéticas.

Blinken advirtió entonces que la Alianza seguiría con su política de «puertas abiertas» y admitiría a quien lo solicite si cumple los requisitos necesarios, no por un veto interpuesto por Rusia. Unos días después, ya a principios de febrero, el ministro de Exteriores de Moscú dijo que «si fracasan nuestros intentos de acordar principios mutuamente aceptables para garantizar la seguridad en Europa, tomaremos medidas de represalia». Respondiendo a una pregunta directa sobre cuáles podrían ser tales medidas, Lavrov dijo: «Pueden ser muy diferentes y la decisión se adoptará en base a las propuestas que presenten nuestros militares». Tres semanas después, comenzó la guerra.