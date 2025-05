Jimmy Carter, el «presidente de todos», celebra su 99 cumpleaños

El expresidente Jimmy Carter celebra este domingo su 99 cumpleaños como uno de los jefes de Estado más queridos de la historia de EE UU. ... El anciano exmandatario, humanista, carpintero y premio Nobel de la Paz, se reunirá con su familia mientras un gran mosaico digital exhibirá en Atlanta felicitaciones enviadas por más de 14.000 personas de todo el mundo. El veterano político demócrata fue ingresado en febrero en un centro de cuidados paliativos cuando se temía que le quedaban días de vida, pero ocho meses después ha demostrado una vez más su fortaleza física y mental.

El Centro Carter, -la organización de derechos humanos con sede en Atlanta fundada por el presidente más longevo de Estados Unidos y por su esposa, Rosalynn, poco después de dejar la Casa Blanca en 1981-, ha sido el impulsor del mural digital para honrar la vida y el legado del 39 jefe de Estado de EE UU. Los promotores invitaron también a miles de personas de todo el planeta a expresar su agradecimiento y cómo el expresidente inspiró sus vidas.

Su nieto Jason Carter, presidente de la junta directiva del Centro Carter, señaló que la iniciativa busca mostrar cómo el legado de su abuelo sigue vivo a través de las numerosas vidas que ha transformado en el mundo. El homenaje, señaló, es un conmovedor final a la extensa vida del exmandatario, que «está en su capítulo final».

También la Biblioteca y Museo Presidencial Jimmy Carter ha conmemorado el aniversario con múltiples actos, muchos fueron adelantados a este sábado ante el riesgo de cierre del Gobierno si republicanos y demócratas no alcanzaban un pacto sobre el presupuesto federal, que finalmente llegó 'in extremis'.

La decisión de Carter de ingresar este año en una residencia siguió a una serie de problemas de salud. El expresidente, que se ha enfrentado a momentos 'finales' varias veces en su vida, fue diagnosticado en 2015 con un cáncer mortal que se había extendido al cerebro pero que superó. A ello le siguieron varias caídas que derivaron en sucesivos ingresos hospitalarios, incluida una cirugía en 2019 para aliviar la presión cerebral.

El veterano político demócrata prevé festejar este domingo la fecha con su familia en su casa de Georgia

Los Carter han mantenido un perfil bajo en los últimos meses con contadas excepciones, como una reciente aparición sorpresa en el Festival Anual del Maní en su ciudad natal de Plains, Georgia. «Todavía está mentalmente ahí, pero muy limitado físicamente y eso es frustrante para él dado lo activo que ha sido. Éste es un tiempo extra para todos nosotros», dijo Jason Carter, portavoz familiar.

Productor de cacahuetes y teniente de la Marina, Jimmy Carter se decidió a entrar en política para iniciar en 1971 una trayectoria que le llevaría a convertirse en gobernador demócrata de Georgia y en presidente de EE UU de 1977 a 1981. Carpintero de vocación, ha sido, junto a su esposa Rosalynn, voluntario de la organización Hábitat para la Humanidad, para la que trabajaban ayudando a construir casas sostenibles. En 2002 recibió asimismo el Premio Nobel por sus esfuerzos para promover la paz en el mundo.

Humilde y cercano

Aunque la familia no albergaba esperanzas de poder celebrar el 99 cumpleaños del patriarca, al final se ha planeado una íntima reunión familiar en la casa tipo rancho de dos habitaciones en Plains que él mismo levantó en 1961.

De naturaleza humilde, Jimmy Carter ha mantenido siempre un perfil de hombre común, incluso tras ascender a los niveles más altos del poder. Esta cualidad es la que le ha permitido establecer una enorme conexión con la gente corriente. En un vídeo de 2017 que se volvió viral estrechaba la mano de todos los pasajeros de su vuelo comercial a Washington.

A pesar de su enorme legado «ha mantenido esta identidad, esa firmeza y esa naturaleza con los pies en la tierra que lo hace accesible», explicó su nieto. Por ello el Centro Carter consideró adecuado que fuera la gente corriente la encargada de felicitar en su 99 cumpleaños al «presidente de todos» .

«Fuiste la primera persona por la que voté», escribió una mujer llamada Cathee en su mensaje publicado en el mosaico digital. «Eres un modelo a seguir para todos nosotros», decía un hombre identificado como Dave. «Que tu corazón se llene de la calidez del amor que has dado, la esperanza que has inspirado y la bondad que has mostrado. Tu legado es un rayo de luz y un testimonio de tu empatía», añadía. Otros explicaban cómo sus políticas les permitieron ir a la universidad, obtener la ciudadanía estadounidense, mejorar su salud o sentirse más motivados para cumplir con sus deberes cívicos.

«La gente normal de pueblos o comunidades pequeñas es la que cambia el mundo. Son ellos los que conforman el legado que tenemos», señaló Jason Carter al evocar los humildes orígenes del longevo expresidente. Un hombre que nació en una casa sin agua corriente en un pequeño pueblo de Georgia de solo 600 habitantes en 1924.