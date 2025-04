Irán libera a cinco prisioneros americanos a cambio del desbloqueo de 5.600 millones

Después de casi dos años de intensas negociaciones indirectas en Doha, Irán y Estados Unidos han realizado este lunes un intercambio de prisioneros. El mismo ... día en el que el presidente persa, Ibrahim Raisi, ha aterrizado en Nueva York para tomar parte en la Asamblea general de Naciones Unidas, delegaciones de ambos países se citaron en un aeropuerto de Qatar para una operación con aroma a tiempos de la Guerra Fría. En el pequeño país del Golfo, gran mediador en esta crisis, se produjo el trueque entre cinco presos con nacionalidad de Estados Unidos retenidos desde hace años por Teherán a cambio de otros tantos con nacionalidad iraní detenidos por Washington. Como parte del pacto, los norteamericanos liberaron además 6.000 millones de dólares (unos 5.600 de euros al cambio) de la república islámica que permanecían congelados en Corea del Sur.

Las relaciones entre los dos países no son las mejores desde que Donald Trump decidiera romper de manera unilateral en 2018 el acuerdo nuclear alcanzado por Barack Obama. Joe Biden prometió durante la campaña que recuperaría el pacto y retiraría las sanciones, pero no lo ha hecho y el régimen de los ayatolás ha ido dando pasos que le alejan del texto acordado en 2015 y se acerca a la fabricación de una bomba atómica, según los expertos. Irán insiste en que estos pasos son reversibles y darán marcha atrás en cuanto se retiren los castigos. En Washington quisieron dejar claro que este intercambio no tiene relación alguna con la negociación nuclear, que permanece en suspenso.

Desde el bando republicano criticaron la decisión de Biden y acusaron al presidente de «financiar al terrorismo» con esos 6.000 millones de dólares. La Casa Blanca defendió que la liberación de sus ciudadanos es «prioritario» y aseguró que las sanciones financieras impedirán que Irán gaste el dinero en cualquier otra cosa que no sean «alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios». Este punto se antoja complicado, ya que desde Teherán explican que lo emplearán en lo que estimen oportuno, sin restricciones de ningún tipo.

Esta cantidad millonaria es dinero que Corea del Sur debía a Irán por el petróleo comprado antes de que la Administración Trump impusiera sanciones a este tipo de transacciones. Para tratar de mitigar las críticas recibidas, desde el equipo de Biden informaron de nuevos castigos al ministro de Inteligencia de Irán, Seyyed Mahmud Alaví, y al expresidente Mahmoud Ahmadineyad.

Xiyue Wang y Soleimani

Es la segunda gran operación de este tipo de los últimos años. En 2019 fue Trump quien lideró un intercambio de prisioneros en el que la república islámica liberó a Xiyue Wang, estadounidense que había estado detenido durante tres años por cargos de espionaje, y Estados Unidos entregó a Massoud Soleimani, detenido bajo la acusación de no respetar las sanciones al programa atómico.

Estados Unidos desveló la identidad de tres de los cinco liberados. Se trata de Siamak Namazi, Emad Shargi y Morad Tahbaz, personas con doble nacionalidad que permanecían encerrados desde hace años bajo la acusación de cargos como «espionaje» o «colusión con la seguridad nacional». Los iraníes fueron identificados como Kaveh Afrasiabi, Reza Sarhangpour Kafrani, Mehrdad Ansari, Kambiz Attar Kashani, y Amin Hasanzadeh, y fueron detenidos por no respetar el régimen de sanciones impuesto a la república islámica. Dos de los presos han decidido volver a Irán, otros dos se quedan en Estados Unidos y un tercero ha viajado a otro país.

«La república islámica es un tomador de rehenes... Éste es un negocio en el que este país ha estado involucrado durante más de dos décadas. También toman como rehenes a sus ciudadanos a través de prácticas judiciales injustas y falta de respeto por los derechos humanos», apuntó en la cadena BBC Sanam Vakil, director del programa de Oriente Próximo en el centro de estudios estratégicos Chatham House.