Un fiscal especial investigará por qué Biden guardaba documentos clasificados

Un descuido en el manejo de documentos clasificados puede convertirse en la piedra que descarrile la reelección de Joe Biden. El hallazgo de nuevos documentos ... en la casa del presidente en Wilmington (Delaware) ha dado pie a que el fiscal encargado de investigar los que se hallaron en una oficina de Washington recomiende al fiscal general, Merrick Garland, que designe a un fiscal especial para continuar las investigaciones.

La obsesión de Garland, al que Obama llegó a nominar para juez vitalicio del Tribunal Supremo, es preservar la imagen de imparcialidad de su Departamento y proteger su propia reputación para la historia. De ahí que no se haya hecho de rogar. Este mismo jueves anunció que ha escogido para esa labor al abogado Robert Hur, quien ya trabajó con el Departamento de Justicia durante el Gobierno de Donald Trump. No porque crea que su personal no pueda llevar a cabo la investigación «con un altísimo grado de integridad moral», sino porque «las extraordinarias circunstancias» que se dan requieren del nombramiento de un fiscal especial que preserve la imagen de independencia. «Este nombramiento destaca el compromiso del Departamento de Justicia con las investigaciones independientes y la rendición de cuentas en temas especialmente sensibles que se dirimen de forma indisputable según hechos y leyes», subrayó.

Garland ya eligió inicialmente el pasado 14 de noviembre a uno de los dos fiscales federales designados por Trump, John Laush, encargado en Chicago del distrito norte de Illinois, para preservar la imagen de imparcialidad, convencido de que lo haría «de forma profesional y expedita», recordó. El nuevo fiscal especial podrá trabajar sin supervisión diaria hasta que determine si el presidente o alguno de los individuos que le rodeaban violaron alguna ley. Su especialidad en fraude fiscal corporativo y su trabajo como fiscal de distrito en Maryland avalan su reputación.

Quedan, sin embargo, varios detalles que no aclaró. El primer descubrimiento de lo que se ha descrito como una carpeta con «menos de una docena» de memorandos y material de seguridad relacionado con Irán, Ucrania y Reino Unido lo hizo el propio abogado de Biden el 2 de noviembre, menos de una semana antes de las elecciones legislativas del 8 de noviembre. Sin embargo no se hizo público hasta este martes. De haberse sabido, tal vez el Partido Demócrata no hubiera salvado el trance electoral como lo hizo. Todavía el segundo hallazgo en el garaje de la casa del presidente en Wilmington se produjo el 20 de diciembre, como resultado de una búsqueda exhaustiva que ha derivado en la aparición, este miércoles, de un documento más encontrado en la habitación adyacente.

La comparación con las 15 cajas de objetos y documentos incautados en un trastero durante una redada en la residencia de Donald Trump en Palm Beach es inevitable. Particularmente porque Biden lo calificó entonces de «muy irresponsable». Preguntado al respecto el miércoles, el mandatario quitó importancia a la inquietante imagen de documentos de inteligencia aparecidos en su garaje: «Mi Corvette está en un garaje bajo llave, no es que esté aparcado en la calle», se defendió. «Como ya he dicho antes, la gente sabe que me tomo el manejo de material clasificado muy en serio. También he cooperado por completo con la investigación del Departamento de Justicia».

Esa será su mejor defensa, porque Trump se resistió a entregar los objetos y documentos que quiso llevarse por causas sentimentales durante año y medio. No obstante, no podrá luchar contra la percepción generalizada de que «todos son iguales», la mejor receta para la apatía del electorado. La mayoría republicana en la Cámara Baja ha iniciado ya una investigación paralela que pretende sacarle los colores. Además, los negocios de su hijo, Hunter Biden, en China y Ucrania, darán para otra investigación que pretende establecer un nexo de corrupción, lo que al final puede resultar en un candidato dañado para las próximas elecciones presidenciales de 2024.