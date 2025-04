El estratega que reconstruyó hace cuatro décadas al Partido Demócrata aboga por el centrismo

El debate sobre la renovación del Partido Demócrata en un panorama político estadounidense que ha dado un brusco viraje a la derecha, añade nuevos retos ... a la formación a la hora de formular una oposición efectiva y unificada frente a la inminente llegada de la Administración Trump. El cambio de estrategia pasa inevitablemente por un relevo generacional al que gran parte de los miembros de la fuerza política se resisten, aferrados a una visión del pasado y a las reglas de la veteranía.

Gran parte de esta tensión de renovación interna ha conducido al primer enfrentamiento abierto en la contienda para ocupar los puestos de liderazgo en los principales comités de la Casa de Representantes del Congreso. La más simbólica, la batalla para presidir el poderoso Comité de Supervisión y Responsabilidad de la cámara, se ha saldado con la derrota de Alexandria Ocasio-Cortez (35 años), facilitada por la veterana Nancy Pelosi, que ha utilizado toda su influencia para apoyar al conservador Gerry Connolly (74 años).

El resultado ha sido desalentador para el ala del partido que cree en un cambio de estrategia ajustado a la nueva realidad política capaz de ejercer una oposición enérgica a la agresiva agenda legislativa de Trump, que contará con el dominio republicano de ambas cámaras del Congreso. Para el veterano estratega demócrata Al From, los formación se encuentra en una situación similar a la vivida en 1984 tras la aplastante victoria electoral de Ronald Reagan.

«Para cambiar la definición de un partido, el cambio tiene que ser lo suficientemente grande como para que la gente lo reconozca», señaló From en una entrevista reciente al diario 'The Guardian'. «Y es por eso que no se puede hacer de forma gradual». Al From fue el encargado de la reconstrucción de entonces, para lo que estableció el Consejo de Liderazgo Demócrata (DLC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de renovar la formación y hacerla de nuevo elegible. La estrategia dio resultados con la victoria de Bill Clinton en 1992, que llevó a los 'Nuevos Demócratas' de vuelta al poder.

El reparto de cargos en los principales comités del Congreso ha escenificado la crisis interna que atraviesan los demócratas

Cuatro décadas después, el experto de 81 años cree que el partido puede resurgir de nuevo de las cenizas tras la derrota electoral de noviembre. «Es hora de que surja una nueva generación de líderes que piensen en lo que la marca demócrata puede vender a largo plazo. La pregunta para mí es, ¿cómo se construye un centro demócrata sólido para una mayoría de centroizquierda?», señaló.

Inmersos en un profundo examen interno, muchos de los demócratas continúan aferrados a la idea de que la derrota de noviembre se debió tan solo a un problema de candidato, de que Biden debería haberse retirado antes, mientras que otros achacan el fracaso de Harris a tendencias globales irremediables sobre la inflación e inmigración. Sin embargo, hay quien responsabiliza del desastre al propio partido por su desconexión con la realidad de los trabajadores y de la mayoría de la gente en el país, absorbido por las élites demócratas aisladas en un lenguaje político de Washington y concentradas en exceso en las cuestiones de identidad.

Para From, el mensaje de Harris se centró demasiado en las advertencias sobre el peligro autoritario que representaba Trump, que no caló entre la mayoría del electorado para quienes la preocupación por salvar la democracia no se traducía en mejoras en su nivel de vida. «Los fundamentos dominaron todo lo demás. La gente estaba terriblemente insatisfecha. Entre dos tercios y tres cuartos de los votantes afirmaba que el país iba en la dirección equivocada. Para muchos estadounidenses descontentos, Trump, como mínimo, alteraría las cosas», dijo.

Nueva polarización

Con todo, las comparaciones entre 1984 y 2024, son limitadas. El país ha cambiado considerablemente con la polarización política extrema amplificada por los medios informativos partidistas, las redes sociales y los podcasts. La nueva polarización se traduce en dinámicas muy diferentes a través de líneas generacionales, raciales, de clase y de género muy diferentes al pasado. «Estados Unidos está mucho más dividido que en los años 80», señaló From. «Las lealtades a ambos lados son mucho más fuertes».

«Si nos fijamos en los distritos de Texas que rodean la frontera y que se volvieron republicanos por primera vez en las presidenciales; en lo que pasó en zonas como el Bronx, incluso en zonas demócratas, en lo que ocurrió en Nueva Jersey, Virginia, incluso aquí en Maryland, donde perdimos por 10 puntos, lo que queda claro es que cuando las tendencias se alejan de uno lo mejor que se puede hacer es detenerlas y capturarlas antes de que se salgan completamente de control».

From, que continúa siendo un centrista profundo, no cree, sin embargo, que la clave del cambio resida en el populismo económico de Bernie Sanders o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, sino en la promoción del crecimiento económico. «Es importante que el Partido Demócrata demuestre que es el de las oportunidades, la responsabilidad y la comunidad, no el de la izquierda», insistió.

El estratega afirma que la formación necesita llegar a los votantes moderados de los suburbios que sintonizan con «la compasión» de los demócratas, pero que se preguntan si tienen también la «fortaleza para gobernar». Para ello, From propone aumentar la base del partido en lugares fuera del territorio tradicional demócrata con un mensaje, ideas y valores, a través de buenos candidatos y un buen sistema de comunicación que conecte con la realidad de la mayoría de la gente.