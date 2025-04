EE UU da «días» de plazo a Rusia para demostrar que una tregua es «factible»

Estados Unidos ha advertido este viernes a Rusia que dispone solo de «los próximos días» para determinar si es posible alcanzar una tregua en Ucrania. ... Así lo ha declarado el secretario de Estado, Marco Rubio, un día después de que se reuniera en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, una delegación ucraniana encabezada por su asesor presidencial y sendas representaciones políticas y militares de Alemania y el Reino Unido. Los europeos le trasladaron a Rubio y al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, su preocupación por la falta de resultados en las negociaciones entre Washington y Moscú.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que ha hecho unas declaraciones en el aeropuerto parisino de Le Bourget antes de regresar a su país, ha trasladado al Kremlin el mensaje de que la Casa Blanca pasará a ocuparse de otros asuntos si no obtiene una respuesta creíble sobre la tregua. «Si no es posible, tenemos que pasar a otra cosa. Estados Unidos tiene otras prioridades», sentenció. No menciono cuáles, pero en el horizonte más inmediato figura la firma de un nuevo acuerdo nuclear en Irán, el conflicto en Gaza y la negociación sobre las tierras raras en Ucrania. La Administración de Trump no descarta sellar este acuerdo el próximo jueves después de días de intensas conversaciones con el lado ucraniano.

Washington parece haber dado un giro en su relación con Europa a la vista de la dilación de Moscú, cuyo Gobierno todavía no ha dado muestras de que la tregua es «factible». Hace poco más de un mes, Trump dio la orden de arrancar las conversaciones con Rusia sin tener en cuenta ni a la UE ni a la propia Ucrania. Se dijo entonces que Bruselas y Kiev entrarían en la discusión cuando hubiera avances palpables. Pero al no haberse producido desarrollo alguno, su intervención se ha adelantado.

Rubio y Witkoff aceptaron reunirse este jueves con los tres países del continente que figuran en la cabecera de la respuesta europea a la invasión para escuchar sus inquietudes y proporcionarles información. «Creo que el Reino Unido, Francia y Alemania pueden ayudarnos, hacer que avancen las cosas y acercarnos a una resolución. Sus ideas me parecieron muy útiles y constructivas», ha dicho este viernes el secretario de Estado, en lo que se interpreta como un paso de gigante en la relación trasatlántica.

Witkoff, el segundo asesor presidencial para el conflicto del este, el general Keith Kellog, y el propio Rubio han mantenido este viernes una última reunión con la delegación ucraniana en la capital gala. El Gobierno de Volodímir Zelenski ha mostrado su satisfacción más tarde por el hecho de haber sido escuchados después de semanas en las que la Casa Blanca no había contado con ellos.

También es cierto que los dos gabinetes han tendido otros puentes. En paralelo a la salida de la delegación americana de París, el Gobierno de Kiev ha anunciado la firma de un «memorando de intenciones» que «allana el camino» a pactar con EE UU una «asociación económica» de postguerra. La alianza permitirá establecer las condiciones del denominado Fondo de Inversiones para la Reconstrucción de Ucrania, un plan que aparentemente facilitaría a las empresas estadounidenses tener prioridad y desembarcar en la exrepública para acometer proyectos de recuperación tanto en infraestructuras como sanemientos, transportes o industria, entre otros sectores. Las últimas estimaciones conocidas cifraban el coste de la reconstrucción entre 800.000 millones y un billón de euros, dado el tremendo estado de destrucción del país.

El preacuerdo ha sido anunciado por la viceprimera ministra, Yulia Sviridenko. La también titular de Economía ha mostrado su confianza en que el Ejecutivo kievita «atraiga inversiones» al país mediante este fondo, necesarias para la «modernización» de la castigada infraestructura ucraniana.

Listos para la paz

Por su parte, Rubio ha querido enviar un último mensaje a las autoridades rusas en el que afirma que «estaremos listos para ayudar cuando ustedes estén listos para la paz, pero no vamos a continuar este esfuerzo durante semanas y meses». Rubio le ha recordado al Kremlin que la guerra tiene lugar en «suelo europeo» y que EE UU puede retirarse del diálogo si lo cree necesario. El mensaje confirma el profundo malestar de Donald Trump con Rusia y, particularmente, con Putin por su escasa reacción a los esfuerzos norteamericanos (él mismo ha conversado telefónicamente con el jefe del Kremlin) en favor de un alto el fuego. El líder estadounidense quería ver resultados rápidos, para lo cual se estableció incluso una tregua parcial sobre las instalaciones enegéticas que ninguno de los bandos ha respetado.

El límite de la paciencia parece haberse sobrepasado después de que dos bombardeos sobre las ciudades de Krovit Roig y Sumy causaran cerca de sesenta muertos en la última semana. Moscú ha incrementado la intensidad y gravedad de sus ataques sobre Ucrania, donde esta misma noche se han registrado dos muertos y más de cuarenta heridos en un bombardeo múltiple contra varias ciudades.