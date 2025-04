Los demócratas recurren a un recorte de las donaciones para forzar la retirada de Biden

Will Oliver/EFE

Mercedes Gallego Corresponsal. Nueva York Viernes, 12 de julio 2024, 21:56 Comenta Compartir

Joe Biden no escucha a su partido ni a las encuestas, y menos a los analistas que piden categóricamente su retirada de la campaña electoral ... antes de que sea demasiado tarde para que otro pueda vencer a Donald Trump en las presidenciales del 5 de noviembre. ¿Prestará oídos al dinero? Los rumores de que el grifo de donaciones para su campaña se ha secado desde su pésima actuación en el primer debate contra su rival tienen ya cifras contantes y sonantes. El Comité de Acción Política Future Forward estima que los 'mecenas' han congelado alrededor de 90 millones de dólares, a la espera de dilucidar el futuro de la candidatura demócrata, según contaron dos fuentes a 'The New York Times'. Biden arremete contra esa realidad con el mismo delirio ilusorio con el que enfrenta el inevitable deterioro de la edad.

Noticias relacionadas Biden dice que solo se retirará si le demuestran que no puede ganar Biden presenta a Zelenski como «presidente Putin» en la cumbre de la OTAN «Si alguno cree que debo retirarme, que se presente contra mí en la convención» «No vamos mal. Tenemos unos 220 millones en el banco», dijo en la conferencia de prensa del jueves, donde confrontó las críticas. Una de sus pocas ventajas sobre el candidato republicano era la económica. El presidente era el favorito de las grandes chequeras y había mantenido una ventaja constante hasta ese funesto 27 de junio, en el que todo el mundo pudo ver en directo que el emperador estaba desnudo. Desde entonces, muchos se han guardado la cartera, porque todo lo que le donen a la campaña Biden/Harris sólo podrá usarse para elegirlos a ellos. «Hay otra gente que podría derrotar a Trump, pero es horrible tener que comenzar desde cero», insinúo en su única conferencia de prensa del año, marcada por dos nuevos errores: presentar a Volodímir Zelenski como «el presidente Putin» y llamar Trump a su vicepresidenta, Kamala Harris. La preocupación económica es tan palpable que él mismo ha hecho esta semana llamadas personales a grandes donantes. Anteriormente, el Comité Nacional Financiero de su campaña mantuvo una conferencia telefónica con cientos de ellos para atajar el pánico. Las fuentes de Future Forward, que no comentan públicamente, apuntan a cantidades de hasta ocho cifras que han dejado de llegar. Su única esperanza es que cuando se asienten las aguas esos donantes retomen sus compromisos. La Plataforma de Acción Política tiene ya comprometidos 250 millones de dólares en anuncios de televisión y digitales que comenzarían a emitirse tras la Convención Nacional del Partido Demócrata a celebrarse en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto. Eso es ya tanto como todo lo que la campaña tiene en el banco, según Biden. Las estimaciones de este comité y su brazo sin ánimo de lucro eran recaudar más de 700 millones para las elecciones, de los que han recibido 430. Hollywood pide su despedida Hollywood también le ha vuelto la espalda desde que el actor George Clooney escribió un devastador artículo de opinión en el que reveló que el Biden que todo el país vio durante el debate «es el mismo» que él y otras estrellas como Julia Roberts o incluso Barack Obama descubrieron el 15 de junio durante un acto de recaudación de fondos celebrado en Los Ángeles que batió récords y le granjeó 30 millones de dólares. Tres presentadores del influyente podcast demócrata Pod Save America, que presenta Jon Fravreau, guionista de Obama, han ratificado sus palabras. «Cada una de las personas con las que hablé en ese acto pensaban lo mismo, excepto quienes trabajan para Joe Biden», ha dicho Favreau. La actriz Ashley Judd se convirtió este viernes en la última celebridad en pedir que el presidente se aparte de la campaña y permita que emerja un nuevo candidato. «El Partido Demócrata no debe retrasar el momento de darle las gracias y apoyar a un nuevo talento que sea el nominado», escribió en el diario 'USA Today'. Según Favreau, Clooney llamó a Obama para adelantarle el artículo. Y si bien el expresidente no le animó a publicarlo, tampoco intentó disuadirle. Desde los años 90 Bill y Hillary Clinton, seguidos de Obama y el propio Biden, se han beneficiado del dinero de Hollywood y el halo de esas celebridades. La diferencia con los candidatos republicanos era tan palpable que en las últimas elecciones la industria del entretenimiento donó 104 millones de dólares a los demócratas, en comparación a sólo 13 para los republicanos, según Open Secrets. Un problema económico Los primeros cálculos estiman que los donantes han congelado alrededor de 90 millones de dólares La presión en torno al presidente es ya tan diversa que Axios la ha bautizado como él Comité Extraoficial para Deselegir al Presidente. En él incluye a líderes demócratas, donantes, celebridades, periodistas, empresarios y ex altos cargos públicos que unen esfuerzos para forzar la retirada de Biden. Entre ellos se encontrarían también algunos topos del Gobierno, que en privado intentan ayudar a evitar la debacle. Este grupo comparte artículos, chats privados y reuniones para organizarse y conspirar en contra del mandatario, al que creen completamente perdido en la natural resistencia de la mente humana a aceptar el declive de la edad.

