«Si alguno cree que debo retirarme, que se presente contra mí en la convención»

«No voy a ninguna parte». Así de rotundo fue Joe Biden este lunes, cuando salió al paso de la crisis de confianza en su ... candidatura que ha desatado su desastrosa actuación en el primer debate presidencial frente a Donald Trump del pasado día 27. «No he perdido. No voy a perder. Le gané una vez y le volveré a ganar», aseguró en una entrevista telefónica con el programa de MSNBC 'Morning Joe'.

Arrancaba una página del trumpismo al entrar en la televisión con aire de espontaneidad para redoblarse en sus pistolas, negando la realidad y calificando a sus críticos de ser «la élite». Biden, de 81 años, se convirtió en senador a los 39 en 1973 y ha pasado el resto de su vida trabajando para el Gobierno, salvo los cuatro años de Trump. Si alguien es parte de la élite política por definición, es él. Sus posiciones nunca han sido alternativas, pero por su estilo casual y sus orígenes humildes se precia de ser un Joe de la calle, «average Joe».

La opinión pública estadounidense no entra en ese debate. Lo que preocupa es su edad y el declive físico y mental que ha experimentado en los últimos cuatro años. Los tartamudeos, la confusión de sus respuestas y su incapacidad para terminar las frases durante el debate convirtieron en realidad los rumores que corrían por los mentideros políticos desde el año pasado, cuando David Axelrod, arquitecto electoral de Barack Obama, se convirtió en el primero en sugerir que el Partido Demócrata debería buscar otro candidato.

«Fue una noche terrible», admitió el presidente. «Mira mi carrera, no he tenido muchas de ésas», se defendió. La cuestión es cuántas tendrá en los próximos cuatro años durante sus funciones de gobierno si vuelve a ganar. Será difícil meter de nuevo al genio dentro de la botella e ignorar al elefante que todos han presenciado en la sala con sus propios ojos. En anticipo a la vuelta del Congreso en sesiones por el largo puente del 4 de julio, prominentes congresistas habían expresado abiertamente sus reservas ante las perspectivas electorales del anciano candidato, que podría facilitar la vuelta de Trump al poder.

«Si pierdo, mientras lo haya dado todo y hecho lo que tenía que hacer, me quedaré tranquilo», contestó el viernes en entrevista con el prestigioso periodista de la cadena ABC George Stephanopoulos, sin que con ello tranquilizase a nadie más. «Eso es lo que más me preocupa», lamentó el respetado congresista californiano Adam Schiff, que fuera presidente del Comité de Inteligencia del Congreso y dirigiese uno de los procesos de 'impeachment' contra Trump. «No se trata de si hizo todo lo que podía o no, sino de si tomó la decisión correcta con respecto a presentarse o pasar la antorcha».

El único capaz

Durante la campaña electoral de hace cuatro años que le dio la victoria, Biden prometió ser un mandatario puente con la nueva generación, cuya principal misión sería ganar las elecciones para sacar a Trump de la Casa Blanca. Ahora está convencido de que es el único que puede volver a hacerlo, pese a que las encuestas le sitúan por debajo del republicano y el pánico ha cundido en el partido. «¡Me estoy frustrando tanto con las élites!», protestó. «Si alguno cree que debo retirarme, que se presente contra mí en la convención -retó-. Las encuestas se equivocan, mira lo que ha pasado en Francia», añadió.

Agitaba el fantasma de una convención abierta, que no ha ocurrido en el partido desde 1968, cuando esa situación causó una debacle electoral. Así se lo advirtió a los congresistas de su partido este lunes en una carta con la que ratifica su decisión de ser el candidato. «Nos quedan 42 días para la convención y 119 para las elecciones generales. Cualquier debilidad o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante solo ayudará a Trump y nos dañará. Es hora de unirnos y derrotarlo», conminó.