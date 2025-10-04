HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos

Condenado a más de 4 años de prisión el rapero Puff Daddy

El juez alaba la valentía de las mujeres que han declarado contra él durante el juicio

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Puff Daddy, el rapero más influyente del hip hop de los años 90, seguirá en la cárcel tres años más. Esa ha sido la sentencia ... del juez Arun Subramanian, que le ha condenado a cuatro años de prisión por los delitos de transportar a mujeres para prostituirlas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  3. 3 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  4. 4 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  5. 5 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  6. 6

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  7. 7

    4.000 médicos del SES están llamados a la huelga este viernes contra el Estatuto Marco
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  10. 10

    Trifulca política entre el Gobierno local y Valdés por la plaga de palomas en Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Condenado a más de 4 años de prisión el rapero Puff Daddy

Condenado a más de 4 años de prisión el rapero Puff Daddy