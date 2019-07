La excusa de un conductor en EE UU: «¿Un cadáver no cuenta para el VAO?» Una comitiva fúnebre. / AFP El requisito de estos carriles es que circulen en el mismo vehículo al menos dos personas vivas. COLPISA / AFP Miércoles, 3 julio 2019, 20:05

Un oficial detiene a una camioneta que circulaba por el VAO (Vehículos de Alta Ocupación), el carril preferencial para vehículos con al menos dos pasajeros. El conductor aseguró que no iba solo en su coche fúnebre, pues tenía la compañía de un difunto.

«El conductor me informó de que tenía una persona fallecida en la parte de atrás del vehículo», dijo a CNN el oficial de la policía de autopistas de Nevada, Travis Smaka, cuando detuvo el lunes la furgoneta en una carretera de Nevada al darse cuenta de que circulaba por el canal VAO sin acompañante.

«¿Ese de atrás no cuenta?», increpó el hombre. Smaka, entre risas, le aclaró que no, que los muertos no cuentan. Al final le dejó ir sin multa aunque con una advertencia. «Me pilló desprevenido. Esa fue una de las respuestas más interesantes que he recibido», indicó el oficial de este estado del oeste de Estados Unidos, donde está Las Vegas.

Los carriles VAO están diseñados para facilitar el flujo del tráfico y generalmente están reservados para vehículos que transportan al menos a dos personas, siempre y cuando estén vivas. No cuentan tampoco mascotas o muñecos. Porque como diría Joaquín Sabina, dos no es igual que uno más uno.