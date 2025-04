Biden reconoce a Trump como su rival

Mercedes Gallego Corresponsal. Nueva York Martes, 5 de septiembre 2023, 20:34 Comenta Compartir

La estrategia de esconder la cabeza no funciona. A todos los demócratas les gustaría pensar que si lo ignoran, el monstruo desaparecerá, pero no es ... así, sigue creciendo, alimentado por la atención de cuatro casos judiciales contra él. En la última encuesta de 'The Wall Street Journal' publicada ayer, Donald Trump es la primera opción de casi el 60% de los republicanos, prácticamente ha doblado la ventaja que tenía en abril sobre su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y está empatado al 46% con el presidente de EE UU, Joe Biden. Hora de cambiar de estrategia.

Noticia Relacionada Biden se arma para el 'impeachment' El Día del Trabajo, que Estados Unidos celebró el lunes, no es sólo el último puente del verano, sino también el momento en el que el país vuelve de vacaciones y se replantea la labor. Biden lo aprovechó con un mitin celebrado en Filadelfia ante el sindicato metalúrgico de Pensilvania, donde por primera vez en esta campaña se enfrentó directamente con todos los monstruos que rondan al partido. La edad, que no va a mejorar. «¿Pero sabes lo que te digo? Lo único que viene con la edad es un poco más de sabiduría», se defendió. Se trataba de aceptar que sus 80 años son el principal motivo de preocupación para los votantes, seguido de la economía. Para remontar esta última todavía dispone de catorce meses, pero necesita disipar la idea de que la economía iba mejor con «el otro tipo». Fiel a su tradición, no se refirió en ningún momento «al tipo que estaba antes» por su nombre, pero nadie tuvo dudas de quién hablaba cuando dijo que «el gran magnate inmobiliario no construyó una maldita cosa». Por el contrario, bajo su mandato, la ley de infraestructura es el gran logro bipartidista que permitirá invertir en puentes, carreteras, aeropuertos, internet de alta velocidad, energías renovables, agua limpia «y mucho más», prometió. Cinco meses para las primarias El equipo de Biden ve las mismas encuestas que los demás. Aunque faltan cinco meses para que empiecen las primarias, parece inevitable que Trump se convierta en el candidato presidencial del partido conservador. Ninguno de los casos judiciales contra él le impedirá presentarse a las elecciones incluso si es condenado. Las iniciativas que están tomando varios estados gobernados por demócratas para incapacitarle de acuerdo a la enmienda constitucional que impide a cualquier representante electo volver a aspirar a un cargo público si ha participado en una insurrección, se considera el botón del pánico. Una posibilidad remota y poco deseable de impedir que los votantes decidan. El 'rematch' del 2020 en 2024 está servido. «¿Pero sabes lo que te digo? Lo único que viene con la edad es un poco más de sabiduría» Joe Biden Presidente de Estados Unidos Biden va a tener que trabajar duro para conseguir que los estadounidenses vean con sus propios ojos los cambios que dice haber traído al país. Según él, la inflación «está bajo control» y la satisfacción laboral es la más alta de los últimos 36 años. «Hemos reemplazado la economía de goteo desde arriba (de Reagan) con la 'Bidenomics'», aseguró. Con ello asumía también el mote despectivo que la oposición da a su política económica. La decisión de este martes de Arabia Saudí de mantener los recortes de crudo al menos hasta diciembre dificultará aún más que sus políticas se traduzcan en resultados palpables para los estadounidenses, lo que habla también de quién es el candidato favorito para los dictadores del mundo.

