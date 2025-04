Biden admite que no buscaría la reelección si Trump no fuese candidato El presidente de EE UU asegura que su prioridad es «no dejar ganar» a su rival y avisa del «peligro» de que el exmandatario recupere el poder

I. Ugalde Miércoles, 6 de diciembre 2023, 12:06 | Actualizado 18:35h. Comenta Compartir

«Si Trump no se presentase, no estoy seguro de que yo me estuviera postulando. Pero no puedo dejarle ganar». Con estas palabras, el presidente ... de Estados Unidos sorprendió la noche del martes a los asistentes a un evento de donantes demócratas cerca de Boston. El mandatario, de 81 años y cuya candidatura cuestionan en el seno de su propio partido, ha reconocido que su intención de repetir un segundo mandato en la Casa Blanca va estrechamente ligada a su deseo de impedir por todos los medios que resulte vencedor el exmandatario en las elecciones que se celebrarán en noviembre del 2024.

Biden, cuya campaña tiene problemas en despegar y que suscita numerosas dudas por su estado de salud y su baja popularidad, ha asegurado ser el mejor posicionado para plantar cara a Trump. En ese sentido, ha dejado claro no tener dudas de que ganará la nominación del Partido Demócrata, pese a que en sus filas crecen las voces que apuestan por un relevo generacional. Se amparan además en los datos de las encuestas. Uno de los últimos sondeos, realizado el mes pasado por el diario 'The New York Times' y la Universidad Siena College, recoge, de hecho, que el magnate republicano aventaja al presidente de EE UU en intención de voto en cinco estados clave para llegar a la Casa Blanca. Noticias relacionadas Nikki Haley se perfila como la alternativa a Trump Biden reconoce a Trump como su rival Biden, en cualquier caso, dice sentirse con fuerzas para derrotar al que presumiblemente será su adversario ya que es el indiscutible favorito para ganar las primarias republicanas. Trump está tan convencido de que saldrá elegido como candidato de su partido que ha tildado de «alimañas» a sus contendientes y se ha negado a participar en los debates. Los aspirantes conservadores, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, se volverán a medir este miércoles en un debate televisado en la Universidad de Alabama en el que el exmandatario volverá a ser el gran ausente, como en las tres citas anteriores. Problemas El mandatario genera dudas incluso entre los demócratas por su salud y su baja popularidad El jefe de la Casa Blanca, en su intervención de este martes, volvió a advertir del «peligro» que supone Trump para la democracia de Estados Unidos si vuelve a ser elegido presidente. De la misma manera, condenó el tono beligerante y agresivo de su campaña, que comparó con el del ascenso de Adolf Hitler en la década de 1930. «Trump ni siquiera está escondiéndolo. Nos está diciendo lo que va a hacer. No está yéndose con rodeos», alertó Biden. «Hacia una dictadura» El presidente norteamericano elogió la «voz poderosa» de la excongresista republicana Liz Cheney, quien advirtió el pasado domingo que Estados Unidos avanza «como sonámbulo hacia una dictadura» si el expresidente, doblemente imputado, recupera el control del país. Estas acusaciones fueron respondidas este martes por Trump, quien aseguró que no se convertirá en un tirano si vuelve a la Casa Blanca, excepto «el primer día», cuando ha advertido que usará sus poderes para cerrar la frontera sur con México y ampliar la extracción de petróleo. Trump ha prometido igualmente «represalias» a sus oponentes si vuelve a ganar el poder. Entre ellos figura Biden, los fiscales que lo han acusado de docenas de delitos, el Departamento de Justicia y la burocracia federal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión