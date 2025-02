Biden acepta cerrar la frontera con México a cambio de ayudar a Ucrania

«Muerta antes de nacer». Así calificó el portavoz del Congreso, Mike Johnson, el proyecto de ley aprobado el domingo por un comité negociador del ... Senado, que intenta buscar una salida a la crisis legislativa que ha desatado el último paquete de ayuda a Ucrania. Israel es también un rehén de las negociaciones para esa ley de apropiación de fondos, que los republicanos no quieren aprobar sin una solución a la frontera.

Al menos eso es lo que querían en noviembre, cuando la campaña electoral no había entrado en plena efervescencia. Ahora que Donald Trump es ya el candidato inevitable, y por tanto líder del partido conservador, el magnate ha indicado que el Congreso no puede regalar a su rival una solución para la frontera. Por eso esta ley, que contiene algunas de las cosas por las que los republicanos han luchado durante años, no tiene futuro en la Cámara Baja, donde las facciones afines a Trump no piensan darle luz verde.

El líder demócrata del Senado planea someterla a votación este mismo miércoles, con la intención de que se retraten quienes estén de acuerdo con ella, pero quieran «hacer política» a costa de la frontera.

El paquete de seguridad nacional por valor de 118.000 millones de dólares contiene 60.000 para Ucrania, 14.000 para Israel, 9.200 en ayuda humanitaria para civiles en Gaza y Cisjordania -a condición de que no pasen por UNRWA-, y 4.830 para Taiwán y otros países del Indo Pacífico. El renglón conflictivo es el de los 20.000 millones de dólares para reforzar la seguridad en la frontera y agilizar el sistema migratorio con más patrulleros y jueces que diriman los casos y desatasquen el embudo actual.

Endurecer las condiciones de asilo

Como concesión, los demócratas han aceptado, entre otras medidas, apretar las tuercas de las condiciones de asilo e introducir un resorte de emergencia que cerrará el procesamiento de solicitantes cuando pasen diariamente más de 4.000 o 5.000 solicitantes en un solo día, a discreción del presidente.

Las encuestas a pie de urna de Iowa y New Hampshire han revelado que la masiva llegada de hasta 10.000 inmigrantes indocumentados diarios, a los que mayormente se les deja circular libremente por el país hasta su cita judicial, que puede tardar años, es el tema que más preocupa al electorado, después de la economía. Trump no piensa soltarlo de aquí a noviembre. La cuestión es si le ayudará el Congreso a sostener la crisis que explota.