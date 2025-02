La aplastante victoria de Trump deja a Biden sin poder para negociar en la cumbre del G-20

Nunca un 'pato cojo' del Gobierno de Estados Unidos había estado más cojo que Joe Biden. El presidente, de 81 años, que hoy está reunido ... con los líderes del G-20 en Brasil, llegó al poder en 2021 decidido a pasar página de la era Trump para restablecer el orden tradicional como si todo hubiera sido solo un mal sueño. Sin embargo, ha quedado claro que la anécdota era él.

«No es un secreto que dejo el cargo en enero», dijo Biden a los periodistas mientras hacía historia como el primer presidente norteamericano en visitar el Amazonas. La abrumadora reelección de Trump el pasado 5 de noviembre ha cambiado el tono de la cumbre. Si ya la incertidumbre sobre su sucesión ensombreció la cumbre de la OTAN en Washington en julio pasado, ahora la certeza de que no habrá continuidad en las políticas de EE UU deja el multilateralismo en el aire.

La alternancia de poder es una constante en las democracias y no debería alterar el orden mundial, pero el primer Gobierno de Donald Trump demostró que el mandatario no se siente obligado por los compromisos previos adquiridos por su país. Trump sacó a Estados Unidos de los Acuerdos de París y canceló su participación en el tratado antinuclear, que tanto costó negociar con Irán. Todo lo que se discuta en esta cumbre puede quedar en papel mojado, ya que la Casa Blanca es la primera que no tiene ni idea de qué podrá cumplir en el futuro.

«Garantías de nada»

El encuentro de dos horas que Biden sostuvo con Trump la semana pasada debería haber sentado las bases de lo que el presidente podía anticipar a los líderes mundiales para los próximos cuatro años. Sin embargo, el buen tono de la reunión no sirvió para esclarecer el futuro. «La próxima administración no está en el negocio de darnos garantías de nada, y tomarán sus propias decisiones a medida que avancen», dijo el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, el sábado, tras la reunión del presidente estadounidense con su homólogo chino, Xi Jinping.

La contundente victoria de Trump ha sido una sacudida internacional que ya está teniendo efectos visibles. Los partidarios del multilateralismo saben que pisan terreno inestable ante la inminente llegada del 'América First', mientras que los líderes conservadores afines al nacionalismo de Trump se sienten empoderados por su regreso al poder. Los analistas consideran que este es el caso de Javier Milei, el presidente electo de Argentina, quien este lunes mantenía atascada la declaración final de la cumbre, según la agencia Associated Press.

El argentino Milei, empoderado por el regreso de su aliado, atasca la declaración final

Dos funcionarios brasileños y uno de otra nación del G-20 responsabilizaron a los negociadores argentinos de obstaculizar la declaración conjunta al plantear varias objeciones al borrador. Según estas fuentes, los diplomáticos argentinos se oponen vehementemente a una cláusula que exige un impuesto global a los más ricos del mundo -a pesar de que ya lo habían aceptado en julio- y a otra que promueve la igualdad de género.

La seriedad con la que el anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, posó junto a Milei este lunes, mientras recibía con sonrisas y abrazos al resto de los jefes de estado en el Museo Arte Moderno de Río de Janeiro, era evidencia de la tensión. Su regreso al poder tras el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro repetía el patrón de Biden y reavivaba la esperanza internacional de acuerdos progresistas, en los que Bolsonaro, como Trump, mostraron cero interés. La certeza de que esa ventana se ha cerrado ha abortado ya parte de los objetivos para su legado.

«Brasil quería un acuerdo global para combatir la pobreza, así como un proyecto para financiar la transición a energías renovables y cierto consenso sobre un impuesto global a los ultrarricos. Solo el primero ha sobrevivido», confirmó el columnista Thomas Traumann.