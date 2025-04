Biden: «Solo si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara lo haría»

Habrá que esperar a los dos mítines que tiene este domingo en Pensilvania y a la cumbre de la OTAN de Washington, de la que ... es anfitrión del martes al jueves próximos, una auténtica prueba de fortaleza para un hombre cansado, antes de determinar si Joe Biden posee el vigor de un candidato presidencial. El reducido acto en Wisconsin y la entrevista en Abc News celebrados el viernes no han aclarado nada. Si acaso, generado más dudas sobre si el presidente tiene energía renovada o simplemente vive en una burbuja alejada del marasmo de hechos que le rodean. Sea como fuere, los líderes demócratas persiguen crear un frente interno amplio que le empuje fuera de la carrera electoral.

Algo que el candidato a la reelección parece descartar. Al menos por lo que dijo en televisión. Solo «si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara lo haría», sentenció Biden ante el periodista George Stephanopoulos, antiguo asesor de Bill Clinton en 1992 y al que la profesión elogió este sábado por no ahorrar en preguntas directas pero con la cortesía de hacerlas desde la empatía. «No creo que nadie esté más cualificado para ser presidente y ganar esta contienda que yo», sostuvo el presidente con rotundidad.

Justo el mismo día de la entrevista, 'The Washington Post' publicó un extenso reportaje donde miembros de su entorno sugerían que el mandatario ha cometido más errores en los últimos tiempos, probablemente a causa del cansacio de su sobrecargada agenda y la presión de los comicios. Biden contó a Stephanopoulos que está sometido a exámenes médicos constantes y que un equipo de doctores va con él a todas partes como corresponde al inquilino de la Casa Blanca. Y que éstos le hubieran comunicado cualquier problema. Sin embargo, rechazó que vaya a someterse a una evaluación cognitiva independiente. «Me someto a una prueba cognitiva todos los días. Todo lo que hago no solo es una campaña, sino que también estoy dirigiendo el mundo», zanjó.

Si bien la conversación periodística y el mitin en Wisconsin mostraron a un Biden «diferente» y «más enérgico», la operación no parece funcionar en el grupo demócrata. Se ha ganado a ciertas bases, pero no ha convencido a quienes reclaman su dimisión urgente. Hay trece congresistas y gobernadores, más otros cargos, que han roto el círculo de silencio y se han atrevido a expresarlo en público. La última, la representante de Minnesota, Angie Craig, quien opina que, de seguir así, vencer al republicano Donald Trump será imposible.

¿Crisis? ¿Qué crisis?

'The New York Times' parafraseaba este sábado el título del famoso disco de Supertramp 'Crisis? What Crisis?' para aplicárselo al mandatario. Más allá de un ejercicio de control de daños, lo que la audiencia pudo ver fue un intento de «control de la realidad», en el que el entrevistado incluso desmintió que en su partido se desconfíe de sus posibilidades.

El octogenario aspirante a la reelección se mostró férreo al enfatizar que seguirá adelante en su candidatura, para posible desesperación de los compañeros que creían haberle convencido a medias, o al menos haberle depositado el germen de la duda, de que debía desistir. Rechazó que Trump le aventaje en las prospecciones de voto, negó la validez de los sondeos favorables a su marcha y precisó que solo se fía de los análisis que le proporciona su equipo.

Los demócratas se mueven Intentos en el Senado y la Cámara de Representantes de crear sendos grupos que reclamen su salida

El presidente, rotundo «Me someto a un examen cognitivo todos los días; no solo por la campaña, también dirijo el mundo»

En resumen, Biden ofreció el perfil de «un presidente en estado de negación», como reflejó el titular de 'The Wall Street Journal', mientras otros medios sopesaban que quizás estuviera inmerso dentro de la clásica «burbuja» creada por sus ayudantes y asesores más leales, en la que solo entra lo que quiere ver este dirigente conocido por sus sonoras broncas cuando la realidad le es adversa. En ese cordón participan su esposa, Jill, y su hijo, Hunter, que han echado con cajas destempladas a todo aquel que ha cuestionado la continuidad de su familiar.

«Está peligrosamente desconectado de las preocupaciones que la gente tiene sobre sus capacidades para seguir adelante y su posición en esta carrera», alerto este sábado en las redes sociales David Axelrod, el antiguo asesor-jefe de Barack Obama, que sigue de cerca sus discursos. La entrevista «no movió la aguja en absoluto. No creo que haya animado a nadie. Había un cierto desfase con la realidad», manifestó, por su parte, el excongresista Tim Ryan de Ohio.

La más reciente encuesta, de 'The Wall Street Journal', señala que en una disputa Biden-Trump, el 84% de los demócratas votaría por su líder, pero el 16% lo haría por el republicano, convencidos de que será un mandatario más fiable. También avanza que cada vez más estadounidenses ven esta carrera hacia las urnas como un plebiscito sobre Biden.

El senador por Virginia Mark R. Warner intenta reunir este fin de semana a un grupo de compañeros de bancada preocupados para decidir si acuden mañana a la Casa Blanca a pedir al presidente la renuncia electoral. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también ha adelantado a este domingo la reunión semanal con su grupo. Varios congresistas quieren analizar en un encuentro virtual la situación y no descartan llamar por videoconferencia al mandatario, de viaje en Pensilvania, para estudiar juntos la conveniencia de su apartamiento.