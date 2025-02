La Unión Europea ofrece vacunas gratis a China para frenar la ola de covid

El brote masivo de Covid-19 que azota China y los miles de vuelos reservados desde el gigante asiático preocupan sobremanera a la comunidad internacional, ... que recuerda con temor el estallido de la pandemia en Wuhan a finales de 2019 y cómo, en enero del siguiente año, el virus se propagó con rapidez por todo el globo. Numerosos países han tomado acciones para evitar nuevos contagios y la Unión Europea (UE) ha ofrecido vacunas gratuitas a Pekín con el fin de frenar la ola de covid en la medida de lo posible.

No es la primera vez que Occidente propone esta oferta al Gobierno de Xi Jinping. Estados Unidos hizo lo propio hace unas semanas, pero el gigante asiático se negó. Y la respuesta esta vez ha sido similar. Al cuestionarle acerca de si aceptaría el ofrecimiento, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, eludió dar una respuesta directa. Sin embargo, recalcó que la tasa de vacunación y la capacidad de tratamiento en su país continúan en aumento y que sus suministros son «adecuados». Pero las imágenes que se viralizan en medios y redes sociales muestran hospitales, farmacias y funerarias colapsados.

Jinping ha insistido en numerosas ocasiones en su política de utilizar exclusivamente vacunas de fabricación china. No obstante, Ning apuntó que su Gobierno estaba abierto a «fortalecer la solidaridad y la cooperación con la comunidad internacional» para enfrentar mejor los desafíos de esta nueva ola de covid.

Con el fin de elaborar una respuesta coordinada al aumento de positivos en el gigante asiático, los expertos en salud de la UE se han reunido este martes –volverán a hacerlo mañana–. En la sesión Bruselas ha planteado realizar test a los viajeros procedentes de China antes de que salgan del país, así como un incremente de la vigilancia de las aguas residuales en los aviones. Unas medidas que ya avanzó el pasado jueves la comisionada europea de Salud, Stella Kyriakides, quien instó a los Veintisiete a considerar ampliar «de inmediato» la secuenciación genómica de las infecciones por coronavirus y el monitoreo de las aguas residuales, incluso en los aeropuertos, para detectar nuevas variantes.

«Monitoreo adicional»

Esta última medida ya se tiene previsto dar en Bélgica. «Será un objetivo de monitoreo adicional para verificar que los datos que recibimos de China sean precisos», afirmó Steven Van Gucht, del instituto nacional de salud pública Sciensano. No obstante, mencionó la posibilidad de que algunos pasajeros infectados podrían no hacer uso del baño en el avión, por lo que la iniciativa de Bruselas «no está destinada a rastrear a las personas, sino a rastrear de forma independiente lo que está sucediendo» en el gigante asiático.

Bélgica no es el único país que ha tomado medidas para evitar que el brote chino se propague a nivel mundial, tal y como pasó en 2020. España, Italia, Estados Unidos y Corea del Sur, por ejemplo, exigen a los pasajeros chinos un test negativo o incluso el certificado de vacunación. El Gobierno de Xi Jinping ha cargado contra este tipo de restricciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, subrayó que estas medidas carecen de base científica y no son razonables. Pekín está «firmemente en contra de tales prácticas» y tomará las medidas correspondientes en consecuencia, avanzó.

Londres, por su parte, ha dado marcha atrás. Según recoge Reuters, tras señalar hace una semana el requerimiento de una PCR negativa para los ciudadanos chinos que quisieran entrar en el país, el Gobierno británico ha decidido no hacer obligatorias estas prácticas. De esa manera, las pruebas en el aeropuesto de Heathrow serán voluntarias y, en caso de dar positivo, no se les pondrá en cuarentena ni se les ordenará autoaislarse, informa el diario 'The Independent'.