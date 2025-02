La crisis china aboca a una segunda ola global de Covid, pero más leve por la vacunación

Occidente recibirá el impacto de una nueva oleada de coronavirus, pero su envergadura y gravedad será mucho más leve a la trágica pandemia de 2020. Este es uno de los modelos predictivos que los expertos de diferentes sociedades científicas internacionales manejan sobre los posibles efectos ... de la crisis epidemiológica china. Otros sostienen que la oleada no será tan notable, pero admiten que el gigante asiático «no es una isla» y resulta inevitable que la nueva pandemia salte sus fronteras. De hecho, ese salto ya se ha producido. La incógnita reside en conocer cuántos contagios causará.

La alerta internacional, que la OMS ya anunció este miércoles, se ve engrandecida por los terribles datos que llegan de China. Desabastecimiento de fármacos, hospitales saturados, un incremento sustancial de los fallecimientos según las funerarias y un avance galopante de las últimas variantes de ómicron, que algunos científicos calculan que infectarán a 800 millones de personas. Afortunadamente, la mayoría con síntomas menores. El riesgo sería mayor si Pekín elimina la cuarentena para los viajeros, una decisión que el Gobierno de Xi Jinping prevé anunciar el próximo mes, según la agencia Bloomberg, dentro de su plan de relajación de las medidas preventivas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la afección será más leve en Occidente debido a una elevada tasa de inmunidad consecuente con los altos niveles de vacunación de la población. Contrastan con los del gigante asiático, donde buena parte de los habitantes no está suficientemente protegida ante el coronavirus, bien porque no se ha vacunado o por la falta de dosis de refuerzo. No se puede hablar de una «postpandemia», alega Marion Koopmans, viróloga de la OMS, sino de una futura y más que probable «segunda ola» global, ha matizado en declaraciones a 'The Guardian'.

La experta en salud afirma que la situación epidemiológica actual amenaza con contagiar al 60% de la población china, lo que equivale a uno de cada diez habitantes del mundo (el gigante asiático supera los 1.400 millones de personas censadas). Según este dato, Koopmans y sus colegas del panel de la OMS encargados de seguir la crisis epidemiológica afirman que todavía es demasiado pronto para decretar el final de la pandemia en el planeta. El estado actual en China «es un desastre total», asegura por su parte Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, quien enfatiza el «enorme colapso asistencial, los contagios multiplicados, las bajas laborales enormes y la mortalidad elevada» en Pekín y otras ciudades del país.

El Gobierno de Xi Jinping, no obstante, ofrece una versión distinta de la crisis. Por segundo día consecutivo, las autoridades no informaron este jueves de nuevas muertes por coronavirus. Tampoco los medios de comunicación se prodigaron en noticias sobre la extensión de la epidemia. La OMS ha pedido transparencia al Ejecutivo respecto al número de afectados. Algunas fuentes señalan que el régimen maquilla las estadísticas y solo clasifica los fallecimientos causados por neumonía e insuficiencia respiratoria, pero no otras complicaciones letales causadas por el virus.

«No podemos escapar»

Airfinity, una compañía privada británica especializada en investigación sobre salud, estima que más de 5.000 personas perecen cada día a causa del masivo brote actual. Según sus estimaciones, basadas en datos regionales de China, los contagios superan el millón por jornada. Es un «marcado contraste con las cifras oficiales que informan de 1.800 casos y solo siete muertes durante la última semana», apunta esta firma, cuyo análisis refleja que entre 1,3 y 2,1 millones de chinos podrían morir en esta ola.

Una estimación similar ofrece el hospital Deji de la ciudad de Shanghái, actual epicentro de la pandemia como lo fue Wuhan a finales de 2019. Los médicos barajan que la mitad de sus 25 millones de habitantes se infecten en el plazo de esta próxima semana. Según publica el centro sanitario en su cuenta de WeChat -la 'navaja suiza' del ciberespacio chino, que reúne servicios equivalentes a Facebook, WhatsApp o Bizum- ahora mismo habría 5,43 millones de positivos en Shanghái y el 31 de diciembre podrían rebasar los 12,5.

Ante esta preocupante perspectiva, el hospital ha advertido a su personal que se prepare para una «trágica batalla». «La víspera de Navidad, el día de Año Nuevo y el Año Nuevo Lunar de este año están destinados a ser inseguros», avanzó este jueves el centro en la red social donde advierte que «todo el gran Shanghái caerá. No podemos escapar».

Otro hospital, el de Pekín, referencial dentro de la capital, también atraviesa un panorama desolador. La televisión estatal CCTV mostraba este jueves imágenes de enormes filas de pacientes en la UVI respirando mediante máscaras de oxígeno. El subdirector del departamento de emergencias, Han Xue, afirmó que reciben 400 pacientes por día, cuatro veces más de lo habitual. «Todos son ancianos, tienen enfermedades subyacentes, fiebre e infección respiratoria. Se encuentran en una condición muy grave», explicó.