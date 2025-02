Un nuevo choque entre soldados chinos e indios eleva la tensión en el Himalaya

Zigor Aldama Lunes, 26 de diciembre 2022, 18:41 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

En la frontera que China e India se disputan desde hace décadas en el Himalaya no se pueden portar armas desde 1996. Por eso, cuando la tensión estalla, los militares de ambos bandos se enfrentan a pedradas y puñetazos. Claro que eso no evita que ... se produzcan víctimas. En junio de 2020 murieron al menos 20 soldados indios y 4 chinos en el primer choque fatal desde 1975. Y varias fuentes afirman que esas cifras oficiales no recogen la magnitud real del enfrentamiento, que acabó incluso con la toma de prisioneros.

Aunque Pekín y Nueva Delhi lograron pasar página, meses después se acusaron mutuamente de haber efectuado disparos en la zona. Y, hace unos días, militares de estos dos gigantes nucleares volvieron a enzarzarse en una batalla campal a lo largo de la Línea Actual de Control, que separa temporalmente a ambas potencias nucleares desde que midieron sus fuerzas en la guerra de 1962, que se saldó con la humillación de India. Según los escasos datos oficiales proporcionados por ambos gobiernos, en esta ocasión no se han producido víctimas mortales y los heridos no son de gravedad. De acuerdo con el relato del Ejército indio, el enfrentamiento se produjo el pasado día 9 en la parte oriental de los 3.440 kilómetros de la frontera. Concretamente, en el sector de Tawang del estado de Arunachal Pradesh. China tardó en confirmarlo, pero, finalmente, un portavoz proporcionó detalles sobre lo sucedido. «Durante una patrulla rutinaria, nuestros soldados interceptaron a militares indios que habían cruzado ilegalmente la frontera. La respuesta de nuestras tropas fue profesional, firme pero de acuerdo a los protocolos», afirmó Long Shaohua, portavoz de las tropas chinas. Discurso ultranacionalista Un vídeo aparentemente grabado en la pelea muestra a soldados de India golpeando con palos a sus homólogos chinos, que apenas ofrecen resistencia y acaban batiéndose en retirada, pero ninguno de los gobiernos ha confirmado la autenticidad de las imágenes. «Alrededor de 300 soldados chinos llegaron muy preparados a la zona, pero no esperaban que los indios también lo estuvieran. El número de chinos heridos supera al de los indios», informó la agencia india ANI. «Después de varios enfrentamientos, India debería abandonar su ilusión de que China vaya a ceder en el asunto de la frontera. Pero China no desea escalar la situación», analizó el prominente periodista chino Hu Xijin. Los dos países se ven ahora atrapados en el discurso ultranacionalista que han ido alentando, y sus ciudadanos reclaman en las redes sociales una respuesta contundente que podría tener graves consecuencias. Afortunadamente, ni a China ni a India les interesa abrir un nuevo episodio de inestabilidad en un mundo sacudido por la invasión rusa de Ucrania y la amenaza de una recesión económica global. Por si fuese poco, Pekín tiene ahora entre manos la peor ola de contagios de covid de toda la pandemia y, en el plano internacional, Taiwán siempre presenta un punto de fricción mucho más importante que el del Himalaya, de donde India ya salió trasquilada cuando China era un rival mucho menos formidable. Ahora, la mayoría de analistas considera que las fuerzas del país comunista son muy superiores a las de su vecino hindú, pero no descartan que la tensión continúe y desemboque en luchas incluso más graves.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

India

Himalaya

China