Corea del Norte confirma que tiene bajo su custodia a un militar de EE UU

Minas terrestres, vallas electrificadas y alambres de espino no detuvieron hace un mes al soldado estadounidense Travis King que cruzó la frontera de Corea del ... Norte desde su vecino del sur. Corriendo entre los edificios de la Zona Desmilitarizada, que separa a ambos países, King terminó en manos de los guardias norcoreanos que le subieron a una camioneta. Desde entonces, la insólita huida del militar –la primera de este tipo desde 1982– había permanecido en la incógnita hasta este miércoles. El Gobierno de Pyongyang ha confirmado que el ciudadano norteamericano, de 23 años, está bajo su custodia y que ha confesado que ingresó al territorio debido al «maltrato inhumano y discriminación racial» que vio en el Ejército de EE UU, ha informado la agencia de noticias oficial KCNA.

«King ha expresado su voluntad de buscar refugio en el país asiático o en un tercero, pues dijo que estaba desilusionado con la desigualdad de la sociedad estadounidense», según recoge la agencia. El militar es explorador de caballería de la Primera División Acorazada en el Sur, donde prestaba sus servicios tras alistarse en 2021 en las filas castrenses americanas.

Ocho días antes de su «escape», King había cumplido una condena de dos meses en una cárcel surcoreana por haber agredido a un coche de policía. Estaba previsto que el 18 de julio, regresará a Dallas, en Texas, para enfrentar procedimientos disciplinarios. Esa mañana fue custodiado hasta el aeropuerto de Incheon, cerca de la capital. Con su tarjeta de embarque en la mano atravesó el control de aduanas y luego huyó. Horas más tarde apareció junto a un grupo de turistas que realizaban un recorrido en la Zona desmilitarizada en Panmunjom, en el norte del país.

«Moneda de cambio»

«Este hombre se rio y corrió entre los edificios. Pensé que era una broma, pero al no regresar, me di cuenta de que no lo era. Fue una locura», relató un testigo citado por la cadena CBS. El cruce de la frontera coincide con un momento de fuerte tensión entre Pyongyang y Washington. Aunque King es un soldado raso y su acceso a información de alto nivel es escasa, sus conocimientos sobre las tropas y bases militares podría ser de utilidad a las fuerzas del presidente norcoreano, Kim Jong-un, que consideran a EE UU como uno de sus «peores enemigos».

Además puede ser una «moneda de cambio» entre ambos países. De hecho, el Pentágono ha dicho que «estamos trabajando a través de todos los canales disponibles para lograr que King regrese a casa».