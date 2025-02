Corina Machado desafía a Maduro y lidera la marcha de miles de opositores en Caracas

Miles de opositores venezolanos se concentraron este sábado en Las Mercedes, el distrito de Caracas donde la opositora Plataforma Unitaria Democrática terminó su campaña electoral ... hace diez días, para protestar contra la proclamación de Nicolás Maduro como presidente del país. Había miedo a que la jornada se convirtiera en un enfrentamiento sangriento ya que los afines al régimen chavista también fueron convocados a movilizarse en la «madre de todas las marchas», según exclamó el propio mandatario venezolano.

Sin embargo, al final imperó cierta razón y el acto del oficialismo arrancó justo al final de las marchas opositoras, pasadas las 21.30 (hora española). Al cierre de esta edición no se había informado de incidentes. Los dos actos estuvieron prácticamente blindados por la Policía y el ejército. El chavismo hizo, según los primeros datos, un nuevo alarde de fuerza en las calles que conducían al Palacio de Miraflores, sede del Gobierno.

La líder de la oposicion María Corina Machado fue recibida en medio de cerradas ovaciones y al grito de «Libertad». La dirigente desafiaba así su posible detención por el régimen chavista, que ha amenazado en varias ocasiones con su arresto después de vincularla con los disturbios de días pasados y con una conspiración para sacar a Nicolás Maduro del poder. Machado permanecía en la clandestinidad desde el . En las últimas horas conversó por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien le trasladó su «preocupación» porque fuera detenida.

En su discurso ante los simpatizantes que no dejaron de jalearla, Machado rechazó que el movimiento provoque episodios de violencia. «Nosotros no promovemos la violencia. Salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica», advirtió la política antes de pedir a sus seguidores que no caigan en «provocaciones».

1.000 personas son, al menos, los detenidos por las fuerzas de seguridad durante la última semana en las protestas contra el «fraude» electoral. Numerosas familias no saben su paradero.

A juicio de Machado, la Plataforma Unitaria Democrática ha demostrado ser ya la ganadora de los comicios del pasado domingo. Su aseveración se sustenta en los recelos que suma cada día más el resultado dictado por la Comisión Nacional Electoral y el reconocimiento al alza por la comunidad internacional de la victoria del candidato de este partido, Edmundo González Urrutia. Sin ir más lejos, el Centro Carter, que ejerció de observador de los comicios, recordó este sábado al Gobierno venezolano que el proceso electoral aún «sigue bajo la lupa» y que todavía tiene la «oportunidad de corregir» sus irregularidades. «En lo electoral lo ganamos. Ahora viene una nueva etapa» de transición, auguró María Corina Machado.

Ampliar Un hombe muestra una foto de su mujer, detenida en una protesta antichavista. Reuters

La dirigente, que el pasado martes pasó a la clandestinidad y teme por su vida, llegó a Las Mercedes en la plataforma de un camión, junto a los referentes antichavistas Juan Pablo Guanipa, Delsa Solórzano, Williams Dávila, María Beatriz Martínez y Biagio Pilieri. En algún momento del recorrido, que terminó sobre las 21.00 (hora española, las tres de la tarde en Caracas), abandonó la caravana y se la pudo ver abandonando la zona a bordo de una motocicleta, con casco y una camisa diferente a la ropa que llevaba en la marcha. Todo ello, medidas de seguridad ante la posibilidad de que las fuerzas de seguridad estuvieran esperando al término de la movilización para arrestarla. Edmundo González Urrutia no asistió al acto. Permanece refugiado ya que el partido considera que, en su calidad de candidato presidencial y ganador de los comicios según reconocen cada vez más países, su vida corre serio peligro.

En busca de los detenidos

La avenida principal de Las Mercedes y las calles aledañas contuvieron el tránsito de los manifestantes, que portaban carteles con lemas como 'No somos terroristas' y 'Somos gente de paz'. Fuentes ligadas a la oposición elogiaron la respuesta a la convocatoria de los venezolanos, «inesperada» hasta cierto punto. El blindaje policial, las amenazas de arresto y los insistentes rumores sobre posibles episodios de violencia graves habían sembrado las dudas sobre la asistencia entre algunos organizadores locales. No solo hubo marchas en Caracas sino también en decenas de ciudades de todo el país y en el extranjero, como en Colombia, México o Estados Unidos, donde miles de residentes antichavistas se manifestaron en Miami.

Ampliar La Policía Nacional vigila las calles por las que discurre la marcha opositora. Reuters

Abundaron las familias con niños y personas mayores. Pero también los familiares de los más de mil detenidos en una semana. Muchos afirman desconocer los cargos que pesan sobre sus allegados o la cárcel donde han sido encerrados. Las denuncias por arrestos «arbitrarios» y «aleatorios» aumentan a medida que trancurren las horas. «Maduro perdió en las urnas, pero ha preferido darse un autogolpe a ceder el Gobierno», declaraba Jorge Hurtado, un hombre caraqueño que enseñaba un retrato de su hermana en el móvil. «El otro día salió a trabajar, debió cruzarse con una manifestación que iba hacia un cuartel y la detuvieron. No sé nada de ella desde entonces», relataba.

Las claves Transición Machado afirma que «en lo electoral ya hemos ganado» y ahora toca una «nueva etapa» Seguridad Abandonó la marcha en moto, con casco y otra ropa por si la Policía le esperaba para arrestarla Presos «Mi hermana salió a trabajar, se cruzó con una protesta, fue detenida y ahora no sé dónde está»

Las ONG aseguran que ha habido ya una veintena de fallecidos y más de quince personas han sido víctimas de desapariciones forzadas. La oposición reclamó este sábado una vez más conocer el destino de Freddy Superlano, dirigente del progresista Voluntad Popular, capturado por un grupo de encapuchados. Su mujer exigió este viernes una «prueba de vida» puesto que se desconoce el paradero de Superlano desde el martes, cuando sus captores (supuestamente agentes de la seguridad presidencial o paramilitares) lo sacaron del coche y se lo llevaron en una furgoneta.

Ampliar Los manifestantes reclaman la libertad de los más de mil detenidos esta semana. AFP

Aurora Silva, la esposa, ha recorrido todos los centros de detención, así como las comisarías de Caracas y la sede de la Dirección de Inteligencia sin haber obtenido información alguna. El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, considerado número dos del chavismo, ha ironizado con la desaparición de Superlano al difundir un mensaje en las redes sociales donde asegura que está «detenido y hablando muy bien». Diosdado ha amenazado con que el Gobierno dispone de datos y conversaciones que permitirán detener a «diez líderes opositores» más en las próximas horas, entre ellos Machado y González. «Les vamos a joder, les vamos a joder», ha repetido en televisión.

Precisamente, el Partido Socialista Unido es el convocante de la marcha de adhesión a Maduro que la noche de este sábado concentró a una multitud en el centro de la capital. También hubo otras movilizaciones, incluidos desfiles de motos en varias ciudades, con el fin de elogiar «el triunfo de la paz» tras la proclamación presidencial de Maduro.