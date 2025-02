La sequía y el robo de agua hacen peligrar el lago de Pátzcuaro en México

Hace apenas unos años, el Lago de Pátzcuaro era una zona turística emblema del estado de Michoacán. La estampa era de película. Aguas azules coloreadas por los barcos pesqueros de la gente local llenos de peces blancos y arcoíris, mientras los bañistas disfrutaban del sol ... en la orilla. Esta postal ha cambiado radicalmente en menos de dos años. Lo que antes era agua, ahora es un terreno seco y agrietado por el que la gente puede caminar para llegar a las islas del lago sin tener que coger ningún bote. El cambio climático y la sequía que azota a México son causantes de que los acuíferos se vacíen por todo el país, pero los locales señalan que el mayor problema de la zona es el ser humano por «complicidad e incapacidad de las autoridades estatales y municipales».

Los lugareños denuncian que la pérdida de más del 42% del agua en Pátzcuaro se debe al «guachicoleo». Así se le denomina a la acción de sustraer agua de forma ilegal por las noches. Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dieron permisos a los empresarios para uso agrícola, pero después, esos negocios, según los vecinos del lugar, comenzaron a realizar esta actividad fraudulenta para seguir teniendo grande cosechas en sus plantaciones de frutos rojos y aguacates en temporada de sequía. Los vecinos piden que el gobierno federal y local se interesen realmente por salvar los lagos y que no se cuelguen las banderas del autogobierno, porque hoy estos mantos acuíferos agonizan por la irresponsabilidad de los gobiernos. Ellos aseguran, respaldados por la Fundación Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que si no se busca un remedio para evitar el robo de agua en la zona, el Lago de Pátzcuaro correría el riesgo de desaparecer y convertirse en una llanura de tierra seca para 2030.

El lago es un atractivo turístico y cultural, y por ende, fuente de trabajo para los lugareños, que si no ejercen en el sector servicios son pescadores en el propio acuífero. Más de 850.000 personas visitaban la localidad hace tres años. Era un lugar turístico que había ido en aumento cada año y había llegado al mayor pico de visitas de su historia, según datos del propio municipio. Desde entonces las visitas han caído en picado y los pescadores, que antes volvían con toneladas de peces a la orilla, ahora celebran la jornada en la que han capturado 15 kilos.

Posible retorno

El investigador del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales (INIRENA), Arturo Chacón Torres, considera que es posible revertir la pérdida de agua y recuperar hasta el 80%. «Si se toman en cuenta las medidas de regulación del agua en términos de que no exista especulación y saqueo, podemos recuperar Pátzcuaro», asegura.

Para el investigador es necesario hacer un proyecto integral para empezar con buen pie. Lamenta que cada institución federal, los ayuntamientos y las organizaciones civiles vayan por libre y no se realice un programa conjunto que unifique esfuerzos para lograr que el lago vuelva a su ser. «Con cada nueva administración surge un nuevo plan que promete salvar el lago, pero hacen proyectos con millones de pesos que dejan fuera a las comunidades y organizaciones civiles». Chacón considera que si los recursos de las organizaciones se uniesen, el avance sería más notorio. «Si seguimos trabajando cada uno por nuestro lado, el proceso será costoso y más lento. No vamos a conseguir nada», sentenció. Además, recuerda que en cada lago de la zona de Michoacán se establecieron plantas de tratamiento que se han dejado perder. Desde su construcción se volvieron inoperantes porque están mal planificadas. No son eficientes porque gastan mucho en luz o porque contratar personal capacitado es muy caro, así que son abandonadas y se convierten en edificios sin funcionamiento.

El ánimo y el trabajo para recuperar Pátzcuaro deberá ser unificado para que los mexicanos puedan volver a disfrutar de un paraje de postal.