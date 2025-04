Presidenta de México «a pesar de ser mujer»

El nombre de Claudia Sheinbaum Pardo, que este lunes cumple 62 años, permanecerá en la historia como la primera mujer elegida presidenta de México en ... los últimos 200 años. Es un hecho simbólico y de una gran trascendencia, especialmente porque un país machista se vio obligado a votar el pasado 2 de junio entre dos mujeres. La oposición designó a Xóchitl Gálvez, que fue derrotada ampliamente por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Más de 33 millones de personas votaron por Sheinbaum, que ganó en todos los Estados de la república, con la excepción de Aguascalientes.

¿Qué supone la llegada al poder de una mujer para el pueblo mexicano y sobre todo para el género femenino? Es la pregunta planteada por este diario a la líder de audiencia de Televisa, Danielle Dithurbide, y a la antropóloga y catedrática de Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico y Autónomo de Mexico, Marta Lamas.

«La primera sensación, que creo es la generalizada, es haber concretado este hecho histórico de que un país en el que la violencia en contra de la mujer es noticia todos los días, en el que a diario desaparecen y asesinan entre tres y nueve mujeres, tenga una mujer presidenta por primera vez. Esa es la nota que quedará en los libros de historia de estas elecciones», comenta Dithurbide, que fue la primera periodista en entrevistar a Sheinbaum nada más conocerse los resultados de la jornada electoral.

«Toda la cultura tiene una idea de que las mujeres son más tiernas, más amables, más acomodaticias y menos corruptas. Yo creo que Claudia Sheinbaum es un personaje que llega no tanto por ser mujer, sino a pesar de ser mujer. Pero ella es un cuadro importante de la izquierda, con una trayectoria de muchísimo compromiso, impecable en términos de que no es corrupta, que es muy trabajadora y disciplinada. No es la imagen de una mujer tierna, femenina, maternal. Para nada. Es una líder política bastante dura», explica Marta Lamas.

Los mexicanos que han apostado por Sheinbaum esperan que sea la presidenta que dé un giro a la forma de hacer políticas públicas y sobre todo a las relacionadas con el género femenino, que está tan atrasada en el país. Sin embargo, Dithurbide considera que el hecho de ser mujer la presidenta «no garantiza de ninguna forma dos cosas: uno, que sea una buena presidenta, y dos, que dentro de su programa, de su plataforma, la agenda de género, como le llamamos en México, sea una prioridad». La periodista está convencida de que Sheinbaum «es una mujer altamente preparada, una académica, una científica que se ha rodeado, y hasta donde sabemos, de personas muy confiables, también académicas».

Ampliar Sheinbaum celebra su triunfo junto al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. EFE

El pueblo mexicano históricamente no ha visto bien que las mujeres gocen de poder y tengan autoridad. Marta Lamas opina que la nueva presidenta será objeto de «una fiscalización mucho mayor que la que ha habido sobre cualquiera de los presidentes, en términos también del mandato de la feminidad. Nadie se fijaba si los anteriores mandatarios se habían cambiado de corbata, cómo se vestían, en cambio con ella va a ser que si el pelo, que si la ropa, que si ya repitió. Entonces va a tener una carga que no suele existir en los puestos directivos hacia los hombres».

De la misma opinión es Dithurbide, que espera que a la presidenta se le juzgue de la misma forma que se cuestionaría a un hombre. La periodista, no obstante, expresa otro tema relevante para el Gobierno de Sheinbaum: «Es algo sorprendente en México, pero no solo tendremos una presidenta mujer, también estará acompañada de una ministra presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, que también es una mujer, de un Congreso mayoritariamente de mujeres, en la paridad que la ley obliga, las mujeres ya superan a los hombres y con más gobernadoras en los Estados que conforman la república, más gobernadoras mujeres que nunca».

Modelo «mucho más abierto»

Marta Lamas, fundadora de la primera revista feminista de México, 'Fem' (1976), fundadora del periódico 'La Jornada', autora de varios libros y editora de una de las publicaciones más importantes de América Latina 'Debate Feminista', apuesta por un futuro más próspero: «No es una mujer la que llega al poder, hay muchas mujeres, y creo que lo que va a venir en el futuro es una mezcla de características femeninas y masculinas. Lo que espero que gane y prime es seres humanos con características de tolerancia, de compasión, de buen trato, de inteligencia, de decisión. Creo que el modelo tradicional masculino autoritario, por llamarlo de alguna manera, va a dar pie a un modelo de ser humano mucho más abierto a los demás y mucho más atento».

Lamas está convencida de que el futuro no es un triunfo de la mujer, sino un triunfo de los más flexibles, de los más conscientes, de los más democráticos y más respetuosos. «Si eso va a venir en cuerpo de mujer, en cuerpo de hombre o en cuerpo de quimera, pues eso todavía está por verse, y creo que esas habilidades y esas características también las tiene Claudia. Ella es tolerante y tiene una perspectiva distinta».

Sobre cómo va a quedar la oposición, que ha denunciado fraude en las elecciones y ha obligado a un recuento de los votos, Danielle Dithurbide manifiesta: «Completamente debilitada, incluso me atrevería a decir, que aplastada. Una oposición que parece no darse cuenta de la crisis en la que se encuentran y que o se renueva o va a morir». Dithurbide ofrece un dato que le parece relevante: «La alianza opositora la conformaron PRI, el PAN y el PRD. Algo que no se puede entender. El PRD históricamente es un partido de izquierda y el PAN de derecha y ha perdido el registro porque aquí se necesita el 3% de la votación para mantenerlo«.

«Estamos hablando de que uno de los partidos más relevantes en la historia de México se queda sin registro después de las elecciones. Y el PRI, el famosísimo PRI, que todo el mundo conoce, que gobernó este país durante 70 años, que después de la alternancia, volvió al poder con Enrique Peña Nieto en el 2012, quedó como quinta fuerza política por debajo de formaciones super pequeñas como el ecologista y como el Partido del Trabajo, que fueron en alianza con Morena. La oposición está sin tener datos sólidos en el peor momento de la historia de México», añade Dithurbide.