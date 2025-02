Petro afronta la mayor crisis de su gabinete tras un caótico consejo de ministros televisado

Dagoberto Escorcia Miércoles, 5 de febrero 2025, 18:30 Comenta Compartir

Un consejo de ministros transmitido en directo por primera vez en la historia durante cinco horas ha abierto en canal una de las crisis más importantes del gabinete de Gustavo Petro, presidente de Colombia. No en vano, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lamentó ayer el cambio de agenda, la forma cómo se desarrolló la sesión y los enfrentamientos públicos entre funcionarios del gobierno. «Esta no es la forma institucional de tramitar las diferencias internas. Tras el episodio de ayer es insostenible el gabinete como está conformado hoy… Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace dos semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor Presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno», afirmó.

Los disparos dentro del gobierno de Petro han sonado después de que el mandatario confirmara el regreso al gabinete del cuestionado exembajador Armando Benedetti como jefe de despacho y la designación de Laura Sarabia como Ministra de Relaciones Exteriores. Tanto la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, criticaron duramente estos nombramientos porque no representan el proyecto progresista presentado por Petro durante la campaña a la presidencia, en 2022.

«No comparto, presidente, su decisión de traer a este gobierno a personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad en lo que está pasando. Se lo digo de cara al país. Tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta», manifestó Márquez, que también desveló que había tenido que pedir a Sarabia que la respetara. El jefe de despacho está procesado administrativa y penalmente por un caso de violencia machista. Márquez, sin embargo, dejó claro que ella no era la que tenía que renunciar.

Por su parte, Susana Muhamad, recordó que llevaba 20 años de militancia política en el progresismo y que «como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. No renuncio a la defensa de este Gobierno, pero no me puedo sentar con Benedetti, y la decisión está en sus manos».

Quien sí se vio afectado por el polémico Consejo de Ministros y presentó su renuncia irrevocable al cargo de director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) fue Jorge Rojas, que había sido nombrado por Petro el pasado 29 de enero: «No puedo estar más en el DAPRE, le agradezco al presidente una buena intención, pero finalmente los acontecimientos no me permiten continuar en el ejercicio del Gobierno al lado del presidente», declaró a la W Radio de Colombia. También presentó su dimisión el director de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), Carlos Carrillo, que invitó a todo el gabinete a presentar sin demora la renuncia protocolaria.

En principio la intención de Petro era la de tratar el tema de la conmoción interior por la violencia en el Catatumbo, protagonizada por la lucha entre el grupo guerrillero del ELN y disidencias de las extintas FARC, además de analizar la gestión de carias carteras. Petro ocupó el mayor tiempo en lanzar críticas a los ministerios de Educación, Defensa, Minas y Energía, reveló que de los 195 compromisos pactados solo se habían cumplido 146: «Me da vergüenza», señaló.

Un 'reality show'

En ese ejercicio de transparencia, que ha sido tildado por muchos de los críticos de «reality show», al mismo tiempo que ha generado muchos memes, Petro utilizó un tono político en una clara estrategia de cara a las próximas elecciones, en 2026, y en las que ha confirmado su deseo de llevar más progreso al pueblo colombiano. Pese a la mala imagen dada, el presidente anunció que la mayoría de los próximos consejos de ministros serán públicos: «La democracia es que el pueblo pueda vigilar, participar y decidir. En su mayoría, todo acto administrativo deber ser público y transparente», escribió en redes sociales.

Las reacciones de los opositores no se hicieron esperar. La senadora del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia escribió: «Terrible espectáculo del gobierno. Muestra que sobre el bienestar de Colombia priman sus rencillas y aspiraciones personales. Lamentable». También María Fernanda Cabal dijo que había sido «patético» y añadió que las sesiones de los consejos ministeriales deberían ser reservadas por ley.

La independiente Katherine Juvinao, de la Alianza Verde, escribió: «Después de las risas que nos deja esta sesión de lunáticos, el diagnóstico es verdaderamente angustiante: Colombia está en manos de un remedo de líder que nunca se preparó para dar resultados. Más método tiene un grupo de trabajo de colegio. Este gobierno es una catástrofe».