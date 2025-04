Las mujeres toman el poder en México

«El mensaje es que se puede agredir o matar a una mujer sin consecuencias legales»

Manifestación de mujeres indígenas contra la violencia en Chiapas. Raquel Cunha / Reuters

Mientras hacía la maleta para marcharse, la noche en la que Jeysol Amaya por fin decidió dejar a su pareja después de otra discusión, le escuchó decir a su espalda: «¿Sabes qué? Te prefiero muerta que de otro». El cuerpo se le estremeció. «Me va a pegar», pensó. Lo que no se me imaginaba es que esta vez serían 37 puñaladas. Se las asestó con tanta saña que el cuchillo se le partió y fue a por otro. Nada hacía pensar que podría sobrevivir, pero al salir de dos meses de cuidados intensivos descubrió que la pesadilla no había hecho más que empezar. La Fiscalía acusaba a su pareja de lesiones, no de intento de feminicidio.

«El está libre y yo vivo todos los días con miedo a salir a la calle», contó ocho años después en un premiado documental que narra la penitencia de las 'Sobrevivientes', aquellas mujeres que sufrieron la violencia extrema pero no murieron en el intento. Según el documental de Olga Piña, galardonado con el Premio Breach/Valdez del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en esos ocho años los fiscales mexicanos abrieron 1,7 millones de investigaciones penales por golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con arma blanca o armas de fuego contra mujeres. De ellos, solo 781 se iniciaron como tentativa de feminicidio. El resto fueron catalogados como lesiones dolosas o violencia doméstica, delitos que conllevan sanciones menores.

«El mensaje que se da con ello es que en México se puede agredir o matar a una mujer sin consecuencias legales», explica Piña. «No se hace absolutamente nada para dar protección a esas mujeres». En el caso de Amaya, el machismo de jueces y fiscales llegó hasta el punto de afirmar que aquellas lesiones no pusieron en riesgo su vida, e incluso sugirieron que ella misma pudo apuñalarse hasta quedar inconsciente.

En el caso de Abril Pérez Sagaón, de 46 años, que denunció por intento de feminicidio a su exesposo, el entonces consejero delegado de Amazon en México, Juan Carlos García, con el que estaba en proceso de divorcio y disputaba la custodia de sus tres hijos, los jueces reclasificaron el caso con el argumento de que este «nunca quiso asesinarla» al despertarla a golpes con un bate de béisbol, agarrándola por los pelos al grito de «¡Te voy a matar, destrozaste a nuestra familia!». Eso le permitió quedar en libertad bajo fianza y escapar a EE UU.

Antes pagó 9.000 dólares a los sicarios contratados para que le metieran dos tiros en la cabeza y uno en el cuello delante de sus hijos, el mismo día en el que miles de mujeres se manifestaban contra la violencia de género en la capital mexicana.