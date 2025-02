María Corina Machado, una amenaza real para Maduro

María Corina Machado es el nombre de moda en Venezuela. Lleva años en la política, pero nunca antes había destacado con tanta fuerza como ahora. Nicolás Maduro ha querido apartarla del camino hacia las elecciones presidenciales del próximo año. La jugada del líder chavista, repetida ... en tantas ocasiones con otros opositores, esta vez ha tenido el efecto contrario. Se ha revuelto. Hoy, María Corina Machado aparece como la opositora con más opciones para dar 'jaque mate' al régimen autocrático que rige en Venezuela. Puede que sea otra ilusión del pueblo venezolano. Pero ella cree firmemente en derrotar a Maduro.

Son muchos los analistas que consideran que la inhabilitación de María Corina Machado por parte de la Contraloría General de Venezuela para competir por un cargo de elección popular por 15 años ha sido un error enorme del gobierno de Nicolás Maduro. La propia Machado ha visto cómo su popularidad se ha extendido mucho más en todo el país y hoy se siente más líder de la oposición que nunca. No se calla nada, y asegura que su inhabilitación se ha convertido «en un boomerang para el régimen». Al mismo tiempo la comunidad internacional, tanto ex jefes de Estado como organizaciones, sin importar los colores políticos, han criticado una nueva violación de los derechos políticos y han enviado mensajes de apoyo a la candidata fundadora del movimiento político Vente Venezuela.

Hay quien la llama 'la dama de hierro' intentando hacer una comparación con Margaret Tatcher. Pero los que la conocen más niegan que tenga ese perfil de la política británica. En un país machista de por sí como es Venezuela, como otros muchos del cono sur, María Corina Machado ha adquirido el papel de ser la mujer que más confianza inspira y la que transmite aires de esperanza a un pueblo que ha sido maltratado en los últimos veintidós años por el régimen chavista.

Ella se declara liberal y es de derechas, pero nadie la considera una figura conservadora. Ella reivindica sus posiciones liberales, es directa, busca la ruptura con el autoritarismo de Nicolás Maduro, incluso en determinado momento llegó a exigir la mediación de fuerzas extranjeras como única forma de derribar al gobierno actual: «Un gobierno criminal solo saldrá del poder ante la amenaza creíble del uso de la fuerza». Así sin comas ni puntos, comentó hace cuatro años a la BBC. Directa.

Su discurso no es el del miedo porque piensa que Maduro no le teme a ella, «le tiene miedo al pueblo de Venezuela», declaró ante la prensa hace unos días y en la que no dudó en repetir que los actuales gobernantes han saqueado el país y tienen un grave problema de falta de plata. Sabe que antes que ella son muchos los líderes políticos, opositores al régimen, que han sido descabezados, han tenido que marchar del país como millones de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados al exilio.

Conoce los riesgos que corre, pero no teme tampoco que «me metan presa». Ella solo pide a los venezolanos que se concentren «en lo que tenemos que hacer», en que se inscriban para votar en las primarias del próximo 22 de octubre en las que se decidirá quién será el opositor de Maduro en las próximas presidenciales que, en teoría, tendrían que celebrarse en el 2024. Y es para esta fecha cuando vuelve a lanzar un mensaje directo al líder chavista: «Maduro tú no eres quién va a elegir el candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales del 2024. Ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias».

María Corina Machado nació en Caracas el 7 de octubre de 1967. Hija de un empresario del acero y de una madre psicóloga. Pertenece a una familia acomodada económicamente, que construyó una de las grandes corporaciones de capital venezolano en el siglo pasado. Sus antepasados fueron fundadores de la antigua Electricidad de Caracas, y un par de esas empresas fueron expropiadas por el chavismo. Madre de tres hijas, fue fundadora de una plataforma a la que llamó 'Súmate' y que se convirtió en una ONG que abrazó a la oposición. Lleva casi treinta años haciendo política reivindicativa contra la dictadura, aunque en los últimos años había cedido el protagonismo a Juan Guaidó, otra víctima de la persecución política de Maduro.

Convencida de ganar

Machado fue en el 2011 la candidata más votada en la historia para la Asamblea Nacional de Venezuela, por el estado de Miranda. Quedó tercera en el 2012 en las elecciones primarias de la oposición con un porcentaje de 3,7% de votos. Hoy está convencida de su triunfo en las próximas primarias. Habla de obtener una votación «avasallante», «ganar y arrasar» porque para ella Venezuela ha despertado.

El gran salto de Machado encuentra explicación en argumentos de peso como el que ha escrito Héctor Schamis, comentarista político de Infobae, que piensa que por primera vez la oposición ha tomado la iniciativa y ha cambiado el juego. Sostiene que la decisión del régimen de desmantelar el Consejo Nacional Electoral ha concluido con la coronación de María Corina Machado como líder de la oposición. «Maduro se privó a sí mismo del instrumento clave para controlar las primarias. Ahora las primarias solo pueden ser como las quería María Corina, un ejercicio autónomo… Ella crea una narrativa de 'hecho consumado', una suerte de candidatura presidencial inevitable 'por aclamación'».

Amante del baile y de todo tipo de música, hoy María Corina Machado se erige como la líder que puede conseguir el sueño de volver a unir a toda Venezuela, en convertir a su país en un foco de libertad, democracia y prosperidad al son de esa canción que tanto le gusta cantar y que le canten. Ella se siente 'Viajera del río': «Por eso en mis sueños cuando la recuerdo triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor».