La Justicia argentina confirma la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández

Seis años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Esta es la condena contra Cristina Fernández en la causa 'Vialidad'. La ... pena ha sido confirmada este miércoles por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, por unanimidad, y corresponde al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado que se atribuye a la antigua mandataria. La expresidenta apelará la sentencia, que todavía no es firme, ante la Corte Suprema, que estudiará el recurso en marzo. De esta forma, Fernández no ingresará en prisión de forma inmediata.

La expresidenta, que siempre ha denunciado una persecución política desde el ámbito judicial, había sido acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas de 51 carreteras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, coincidiendo con su mandato (2007-2015) y el de su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007). Los jueces han aumentado el dinero que habría estafado, que supera los 84.800 millones de pesos (unos 80 millones de euros al cambio).

Todas estas adjudicaciones recayeron en el Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, de forma irregular, con simulación de concursos y sobrecostes. El amigo de la familia Kirchner se hizo con el 86% de las obras nacionales licitadas en Santa Cruz. La mitad de ellas no se llegó a terminar, lo que no impidió que el Estado las abonase. Según la sentencia, la compañía de Báez tuvo un «crecimiento económico exponencial que se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial». Los únicos ingresos que recibió la empresa fueron los fondos públicos del Gobierno argentino.

No hubo asociación criminal

La única nota positiva que saca la defensa de Cristina Fernández es que con esta revisión de la condena se abría la puerta a una condena que le doblara la pena de prisión ante la posibilidad de incorporar el delito de asociación criminal, pero este extremo sólo ha sido apoyado por uno de los magistrados, que sí consideraba que había indicios suficientes para ello en contra del criterio del resto del tribunal.

La expresidenta, que no podrá presentarse como candidata a las elecciones parlamentarias de 2025, no ha acudido al tribunal para la lectura de la sentencia. Según recoge el diario argentino 'Clarín', se encontraba en un acto con mujeres en Moreno a las afueras de Buenos Aires, donde ha asegurado que la castigan «por ser mujer». «Como no aguantan que una mujer tenga razón y no me pueden pegar, hacen lo que hicieron hoy», respondió.

La reacción del actual presidente de Argentina, Javier Milei, a la condena no se ha hecho esperar. «Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción», ha escrito en X.