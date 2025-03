Guaidó, expulsado de Colombia por cruzar la frontera a pie para asistir a una cumbre sobre Venezuela

El opositor venezolano Juan Guaidó fue expulsado ayer de Colombia pocas horas después de llegar al país por sorpresa para intentar participar en una conferencia ... internacional convocada este martes en Bogotá que busca mediar las relaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición. El líder, que se había autoproclamado presidente encargado del país latinoamericano en 2019 y que algunos Ejecutivos reconocían, cruzó la frontera terrestre a pie «de la misma manera que lo han hecho millones de compatriotas antes que yo», afirmó Guaidó. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores colombiano ordenó su salida y lo condujo al aeropuerto internacional de la capital para verificar su partida con destino a Estados Unidos.

La Cancillería de Colombia aclaró que el propio Guaidó compró su tiquete para volar en una aerolínea comercial, resaltando que «no es cierto que el Gobierno haya dispuesto de un avión para su traslado». Después de su expulsión, el opositor venezolano denunció que «luego de sesenta horas de carretera para llegar a Bogotá, desafiando al régimen de Nicolás Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura lamentablemente se ha extendido».

Pese a que Guaidó había emitido un comunicado sobre las acciones que llevaría a cabo durante su visita al país vecino, sus planes fueron frustrados por Extranjería. Según el organismo, el opositor no registró su llegada en la oficina de Migración al atravesar la frontera colombiana a pie. «A pesar del riesgo que implica salir de nuevo a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo», señaló. «No voy a parar de denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Exijo la libertad de los casi 300 presos políticos que permanecen en los calabozos, que se deje de perseguir a mi familia, a mi equipo y a los que luchan por una mejor Venezuela», subrayó Guaidó, quien planea presentarse a las primarias previstas para el 22 de octubre en Caracas pese a las varias investigaciones penales que su país adelanta en su contra.

En la cumbre, organizada por el presidente Gustavo Petro, está previsto que representantes de veinte países se reúnan en un intento de reactivar las negociaciones políticas internas en Venezuela, que se encuentran paralizadas desde noviembre de 2022. Sin embargo, ni representantes de Nicolás Maduro ni los antichavistas están invitados.

El Gobierno de Colombia fue uno de los principales aliados de Guaidó durante el mandato del expresidente Iván Duque. Las relaciones bilaterales se rompieron con Maduro como consecuencia de la dictadura en Venezuela, pero el líder de la izquierda colombiana ha recuperado las conversaciones. Al igual que ha querido ensalzarse con la «paz total» en su país, Petro también desea protagonizar los acuerdos del país vecino. Incluso, en su visita de la anterior semana al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió que las sanciones impuestas por Norteamérica a Caracas sean retiradas. Pero Biden no estuvo de acuerdo hasta que se garantice una democratización del país encabezado por Maduro. De hecho, Washington reconoció a Guaidó como el presidente de Venezuela desde 2019 hasta inicios de este año.