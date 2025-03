La UE no reconoce la victoria electoral de Maduro y España reclama sanciones

T. Nieva Jueves, 29 de agosto 2024 | Actualizado 30/08/2024 01:23h. Comenta Compartir

La UE acordó ayer que no reconocerá la legitimidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la falta de avances para que las autoridades presenten actas ... oficiales que acrediten su victoria, al tiempo que España ha planteado la opción de aplicar sanciones contra el régimen, un punto que no cuenta todavía con la unanimidad necesaria. «Un mes después no hay esperanza de que (el Consejo Nacional Electoral) presente las actas. No hay actas ni verificación y lamentamos que no las haya nunca», aseguró el responsable comunitario de Exteriores, Josep Borrell.

Por otro lado, la Fiscalía General de Venezuela elevó este jueves la presión sobre Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición en los controvertidos comicios del 28 de julio, al amenazar con emitir una orden de captura contra él si no acude a declarar en el marco de la investigación por su denuncia de fraude electoral. El diplomático ha declinado esta semana hasta en dos ocasiones comparecer y se enfrenta a una tercera citación, programada para este viernes. Como las anteriores no especifica en calidad de qué se le convoca. González, que cumplió este jueves 75 años, se encuentra en la clandestinidad ante el temor de que pueda acabar como otros líderes y colaboradores de la oposición, arrestados y, en muchos casos, en paradero desconocido. La última vez que se le vio en público fue dos días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral ganó Nicolás Maduro con el 52% de los votos.

