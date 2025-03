República Dominicana acude este domingo a las urnas con la mirada puesta en Haití

República Dominicana acude este domingo a las urnas para elegir presidente y renovar la Cámara de Diputados y el Senado en una cita electoral marcada ... por la tensa situación que soporta la vecina Haití, tomada por el crimen organizado. Algo más de ocho millones de dominicanos están llamados a votar, entre ellos 863.784 residentes en el extranjero, tras una campaña en la que todos los grupos políticos se mostraron a favor de bloquear la llegada de haitianos y reforzar la frontera entre ambos países en la isla de La Española.

Nueve candidatos buscan llegar a la presidencia de la República Dominicana -solo tres tienen opciones reales, según los sondeos- y quien lo logre deberá abordar la delicada relación con Haití, pero también dar respuesta a los problemas ciudadanos. Según la encuesta realizada por la empresa de comunicación RCCMedia, la delincuencia es la mayor preocupación en este país, donde veinte personas son asesinadas cada día por las bandas criminales, seguida del coste de la vida por la elevada inflación y la escasez de trabajo.

Durante las dos últimas décadas, la dominicana ha sido una de las economías más prósperas de América Latina, pero este domingo se encuentra al límite. En 2023, el país creció un 2,5% y en 2024 está previsto que lo haga un 5,1%, impulsado sobre todo por el aumento de la inversión pública. Sin embargo, no se han generado empleos de calidad y más del 40% de la población vive en condiciones vulnerables y en riesgo de caer en la pobreza.

Viejos conocidos

El candidato favorito para hacer frente a esta complicada situación es el actual presidente, Luis Abinader, que se perfila como ganador de los comicios con un 60% de intención de voto en las encuestas. Busca su reelección con la promesa de acabar con la corrupción y la impunidad de los delincuentes. El dirigente, que pertenece al Partido Revolucionario Moderno, se ha comprometido asimismo a finalizar la construcción del muro fronterizo con Haití porque este país, expresó en febrero en la sede de Naciones Unidas, «está al borde de la guerra civil». Abinader proviene de una familia acomodada y actualmente es el funcionario más rico de República Dominicana, con un capital de 75 millones de dólares y varias sociedades a su nombre fuera del país, lo que le ha puesto bajo el foco de la Justicia.

Abinader no es el único presidente que se presenta a esta cita electoral. Leonel Fernández, que dirigió República Dominicana en tres periodos diferentes, aspira también al cargo y doce años después de su último mandato aparece segundo en los sondeos. Llega con el partido de izquierda progresista Fuerza del Pueblo (FP) y con la lucha contra la corrupción, la deportación de migrantes irregulares, la desigualdad y la delincuencia como pilares de su programa. «El pueblo está en una situación de angustia y desesperación, mientras el Gobierno parece desconectado de esa realidad», sostiene. Una de sus mayores polémicas en la presidencia en el pasado fue la reforma de la Constitución en 2009 que, además de permitir a los mandatarios continuar más legislaturas en el poder, prohibió el aborto. La modificación no fue sometida a votación en la Asamblea Nacional, algo que no gustó a la población.

El menos conocido de los tres favoritos a ganar este domingo los comicios es Abel Martínez, por el Partido de la Liberación Dominicana. Fue alcalde de Santiago, la segunda ciudad más grande de la nación, y defiende que su plan de gobierno tiene a los dominicanos como «principio y fin». Entre sus promesas destacan acabar con el hambre y la pobreza o dar mayor formación a los profesores, y asegura que con él en la presidencia «los delincuentes tendrán miedo de salir a las calles», lo que hace pensar en una 'bukelización' del país con medidas al estilo de las implantadas en El Salvador.

Ampliar Familiares de haitianos esperan en el exterior de un centro de detención temporal cerca de la capital dominicana. Federico Parra/AFP

En los mítines de Martínez durante la campaña se escuchó un claro discurso contra la inmigración, especialmente de haitianos. «Hay que acabar con la invasión permanente de ilegales en nuestros territorios, barrios, calles y campos», proclamó. El candidato, al igual que los otros dos aspirantes con opciones de liderar el país, ha recibido también acusaciones, en su caso, de «desfalco y gastos indebidos» durante su gestión municipal.