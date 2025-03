El desencanto preside los dos años de Petro al frente de Colombia

Dos años de desencanto, aseguran algunas voces. El cambio es un hecho, dicen otros. A Gustavo Petro se le juzga por lo que el Estado ... dejó de hacer 60 años atrás, afirma un columnista. A Colombia le espera un destino como a la Venezuela de Maduro, aseguran exmandatarios como Andrés Pastrana e Iván Duque. Los dos primeros años de Petro, el primer presidente de izquierda que está al frente del Ejecutivo en Bogotá, tiene para dar y tomar. La derecha, que ha gobernado siempre, lo suspendió desde su llegada al poder. Muchos de los más de 11 millones que lo votaron hoy le dan la espalda. Y según una encuesta de dos emisoras nacionales importantes (Noticias Caracol y Blu Radio) solo un 34,6% de los ciudadadanos aprueba su gestión.

El columnista de 'El Espectador', Nicolás Rodríguez, dice que a Petro se le mide por lo que el Estado dejó de hacer seis décadas atrás: «Un balance de los dos años del gobierno de Petro, sin mucha perspectiva y a mano opositora alzada, pondría las luces en las fallas obvias, las promesas hasta ahora incumplidas y los gestos grandilocuentes. Una vía retórica bastante obvia y segura. Después de todo, es larga la lista de posibilidades: corrupción en donde se dijo que nunca iba a haber, resultados inciertos en temas de paz y seguridad, peleas innecesarias con la prensa, bravuconadas varias para hacer pasar reformas poco concertadas».

El propio presidente respondió a sus críticos el pasado 7 de agosto en un discurso que pronunció fuera del Palacio de Nariño. Eligió un negocio de arepas en Boyacá, aplicando sus principios de apoyo a los más necesitados. Dijo que durante sus dos años de gobierno no ha logrado desarrollar todos los proyectos con los que llegó al poder. Excusó algunos echando una mirada al anterior Ejecutivo. Desveló que parte de los recursos tuvo que destinarlos a pagar la deuda pública que dejó el gabinete que presidió Iván Duque por la pandemia y también por un agujero del fondo de estabilización de combustibles. «Hemos sido responsables en el manejo de nuestra economía para mantener el grado de inversión y la credibilidad de los mercados. Lo hemos logrado», y remató: «Hemos hecho, y hemos hecho más de lo que muchos piensan».

Petro puede presumir de haber sacado a más de 1,6 millones de colombianos de la pobreza, de haber lanzado un nuevo sistema de pensiones del que se han beneficiado unas 500.000 personas con bajos recursos, mayores de 80 años que nunca habían recibido un peso gubernamental y que acaban de ingresar 225.000 pesos en sus bolsillos. Ha prometido que en su tercer año al frente de Colombia unos tres millones de ciudadanos obtendrán la ayuda de pensiones.

El caso de Venezuela

Los expresidentes Patrana y Duque han aprovechado los últimos sucesos acontecidos en las elecciones presidenciales de Venezuela para asegurar que a Colombia le espera un destino como el del país vecino. Es de sobra conocida la buena sintonía que tiene Petro con Maduro y que junto a los presidentes de México y de Brasil se ha ofrecido para mediar en el actual conflicto provocado por la negatividad del líder chavista de reconocer los resultados que habrían concedido la victoria al candidato opositor Edmundo González. La propuesta de repetir las elecciones, sin embargo, ha sido rechazada por la oposición. No obstante, es muy difícil que Colombia transforme su Estado en una dictadura. La historia lo dice.

Desde luego que todo aquel apocalipsis que anunciaba la derecha colombiana no se ha cumplido. El izquierdista de Petro no ha expropiado tierras. Todo lo contrario. «Hemos adquirido 184.000 hectáreas de tierras fértiles, que benefician a campesinos y campesinas. También hemos entregado título de propiedad al campesinado por un total de 1,3 millones de hectáreas», anunció el presidente.

Óscar González Arana, abogado, máster en estudios políticos y especialista en negociación de conflictos, considera que el mayor logro de Petro es haber logrado el cambio anunciado en la política del país: «Petro ha protagonizado la mayor prueba a la democracia colombiana, que ha logrado resistir un inédito gobierno de izquierdas sin mayores traumatismos institucionales», declaró en conversación con este diario. «Ya el espectro político-social del país no será monocolor. Ahora tendrá dos pilares diametralmente opuestos. El conservador, que propugna por recuperar el statu quo, y el progresista que buscará un modelo económico más humano y unas instituciones más democráticas», añade.

El economista y profesor universitario Marco Tulio Marenco destaca de los dos años del gobierno de Petro en materia económica el control de la inflación: «Recibió del Gobierno de Duque una inflación en dos dígitos (13%) y en agosto de 2024 la misma está en un 6,8%». Marenco también dice a este medio que Petro también ha podido controlar la tasa de cambio. «Uribe la dejó en 4.810 pesos y Petro la ha estabilizado alrededor de los 3.950». El economista está convencido de que la tasa de desempleo todavía es muy alta y sería la variable donde el Gobierno debe centrarse para reactivar el programa económico.

El periodista y líder de audiencia en la Costa Atlántica, Jorge Cura, cree que «la economía no ha sido un desastre como anunciaba la derecha, pero está estancada». Cura analiza los dos años de Petro tras los cuales ve a un presidente frustrado porque las cosas no le están saliendo: «No sabemos si en el segundo tiempo de este partido todo va a cambiar. Pero el balance es de muchos desaciertos y mucha corrupción. Y esta llega incluso desde su casa, con su hijo recibiendo dinero del narcotráfico, de su hermano recibiendo recursos de delincuentes en las cárceles más peligrosas de Colombia y de sus funcionarios que de alguna manera han estado manejando los recursos del Gobierno». Cura ve también al gabinete confundido en la paz total prometida en la campaña electoral: «Quince días antes de posesionarse dijo que en quince días arreglaba el problema con el ELN. Llevamos dos años y mesas van en Cuba y Venezuela, y la paz total no llega», concluye el director del noticiero de Emisora Atlántico.

Petro, no obstante, camina firme. En su último discurso señaló: «He hecho un llamado a los partidos políticos, empresarios, organizaciones sociales para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma de la salud, la reforma de los servicios públicos, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción». De momento, ha anunciado una noticia que llena de orgullo y satisfacción no solo al Ejecutivo sino también al mundo. Las autoridades han logrado por primera vez que la planta del cacao sea la de mayor cultivo y venta en la zona del Putumayo, donde hasta ahora predominaban otros cultivos ilícitos, como la cocaína.